سامسونج تطرح التحديث التجريبي الخامس من أندرويد 13 لهواتف جالكسي S22

تستعد سامسونج من أجل طرح التحديث النهائي والمُستقر من واجهة One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 خلال شهر أكتوبر الجاري من أجل هواتف سلسلة جالكسي S22.

تفيد الشائعات أنه من الممكن أن يتم طرح التحديث النهائي في وقت ما خلال الأسبوع القادم. كانت قد طرحت سامسونج العديد من الإصدارات التجريبية لواجهة One UI 5.0 من أجل سلسلة جالكسي S22. ومؤخراً حصلت السلسلة على التحديث التجريبي الخامس، وعلى الأرجح هذا سيكون آخر تحديث تجريبي للسلسلة.

بدأت سامسونج في إطلاق التحديث التجريبي من أندرويد 13 منذ شهر أغسطس الماضي، ومن خلال الإصدارات التجريبية الأربعة تمكنت من إصلاح العديد من المشاكل والأخطاء، جنباً إلى جنب مع توفير العديد من الميزات الجديدة الرائعة بالإضافة إلى المزيد من تحسينات الأداء.

أما بالنسبة للتحديث التجريبي الأخير (الخامس) الذي يأتي برقم إصدار في نهايته رمز ZVJA فمن الواضح أنه يستهدف إصلاح المزيد من المشاكل وتحسين استقرار الأداء على هواتف السلسلة قبل الطرح النهائي.

وفقاً لسجل التغيير في التحديث التجريبي الخامس فهو يشتمل على مجموعة من الإصلاحات من أجل تحسين التكامل مع ساعات جالكسي وتش. هذا وبالإضافة إلى إصلاح مشكلة التركيز التلقائي بالكاميرات والخطأ الذي كان يتسبب في إعادة تشغيل الهواتف من تلقاء نفسها.

عملت سامسونج أيضاً على إصلاح المزيد من الأخطاء والمشاكل المتعلقة بمستشعر بصمات الأصابع وصوت المكالمات وخلفيات الشاشة وواجهة المهام المتعددة وخاصية Bixby والعديد من المشكلات الأخرى.

لم يذكر سجل التغيير أي ميزات جديدة، مما يؤكد على أن هذا قد يكون بالفعل هو التحديث التجريبي الأخير من واجهة One UI 5.0 وأن التحديث التالي سيكون النهائي.

الجدير بذكره أنه من الواضح أن سامسونج قررت التخلص من ميزة Bixby Text Call التي كانت تسمح بتحويل الصوت من المكالمات الصوتية الجارية إلى رسائل نصية في الوقت الفعلي. هذه كانت ميزة جيدة ومفيدة جداً في سيناريوهات متعددة مثل أثناء عدم القدرة على التحدث أو الاستماع إلى المكالمات الجارية، على سبيل المثال أثناء وجودك في حفلة صاخبة.

للأسف خاصية Bixby Text Call لم تكن متوفرة إلا باللغة الكورية فقط ولكن ترددت العديد من الشائعات التي تفيد بأن هذه الميزة سوف تدعم اللغة الإنجليزية ابتداءً من عام 2023، ربما مع إصدار One UI 5.1 وقد يكون هذا هو السبب الذي دفع سامسونج لإزالة الميزة من تحديث One UI 5.0.