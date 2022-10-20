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وزارة الصحة الروسية تسجل الدواء “أمبرويند” المضاد لفيروس كوفيد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

روسيا – سجلت وزارة الصحة في الاتحاد الروسي دواء جديدا مضادا لفيروس كوفيد المستجد، أطلق عليه اسم “أمبروين”.

تشير دواعي الاستخدام المذكورة في النشرة الدوائية:” لعلاج العدوى بفيروس كورونا المستجد ذات الشدة المعتدلة، كجزء من العلاج الشامل لتلف الرئة الفيروسي”.

وتم تطوير الدواء من قبل شركة بروموميد. ويعطى للمصاب عن طريق الحقن العضلي أو من خلال الاستنشاق.

المصدر: تاس

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