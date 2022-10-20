مواصفات الايباد الجيل العاشر iPad 10 – السعر وكل التفاصيل!

كشفت ابل عن الجيل العاشر من الايباد iPad 10 إصدار 2022 والذي يأتي هذا العام بتحديثات داخلية في المواصفات وخارجية في التصميم علماً بأن هناك زيادة في سعر الجهاز وسلسلة الايباد رخيصة الثمن لم تعد كذلك مع هذا الإصدار الجديد.

ايباد 10 .. تصميم جديد كلياً

قررت ابل أن يكون الجيل العاشر من سلسلة الايباد الأساسية إصداراً مميزاً، لهذا تبنت ابل تصميماً جديداً يختلف عن التصميم التقليدي لهذا الجهاز خلال السنوات السابقة.

تتمثل أبرز ملامح التصميم الجديد في إزالة زر Home من الجهة الأمامية وجعل الشاشة تحتل مساحة أكبر مع حواف أقل، أما مستشعر البصمات Touch ID فقد تم نقله لزر أعلى الشاشة.

ابل كذلك أزالت منفذ Lightning التقليدي من الشحن، وبدلاً من ذلك أصبح لدينا منفذ USB C الأكثر كفاءة كفاءة في الشحن ونقل البيانات، بذلك تصبح كافة أجهزة الايباد تعمل بمنفذ USB C.

شيء آخر مميز في التصميم وهي الألوان المختلفة المتنوعة التي يتوفر بها الجهاز، وهي اللون الفضي والأصفر والوردي والأزرق.

مواصفات ايباد 10 إصدار 2022

على مستوى المواصفات الفنية، يأتي جهاز iPad 10 بمعالج A14 Bionic وهو نفس المعالج المتواجد في سلسلة ايفون 12 وكذلك بعض اجهزة الايباد الأخرى مثل ايباد اير الحيل الرابع.

الشاشة في الجهاز باتت أكبر إذ باتت بحجم 10.9 إنش بكثافة بكسلات تبلغ 264 بكسل لكل إنش. الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم تصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية وهي الأهم بدقة 12 ميجابكسل وهي واسعة المجال من أجل مكالمات فيديو أفضل وهي بزاوية تصل إلى 122 درجة، وتدعم الكاميرا خاصية Centre Stgae التي تُبقي الاشخاص دوماً في منتصف الشاشة.

الجهاز يحتوي على سماعتين من نوع ستريو وكذلك عدد 2 مايكروفون من أجل تسجيل الأصوات والفيديو والمكالمات.

الجهاز يدعم وايفاي 6 وبلوتوث 5.2، والنسخ التي تدعم إضافة شريحة اتصال تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. بطارية ايباد 10 يمكنها أن تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل (تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو) او يوم كامل من الاستخدام المتوسط.

من ناحية السعة التخزينية، يتوفر iPad 10 بسعتي تخزين 64 و 256 جيجابايت. سعة 64 جيجابايت صغيرة نوعاً ما، وننصح بشراء السعة الأعلى إن كنت تستخدم العديد من التطبيقات وتخزن العديد من الملفات.

يدعم جهاز iPad 10 عدد من الملحقات المهمة من ابل مثل قلم ابل Apple Pencil الجيل الأول وكذلك لوحات المفاتيح مثل Magic Keyboard Folio والتي تتيح الكتابة واللمس وتحريك المؤشر والاختصارات وغيرها من الأمور المميزة.

سعر iPad 10 .. الايباد الرخيص لم يعد رخيصاً

الإصدار السابق من الايباد iPad 9 متاح بسعر 330 دولار أمريكي (مع خصم 10% متاح للطلاب)، وسوف تستمر ابل في بيعه حتى بعد الإعلان عن ايباد 10 لأن iPad 10 بات مرتفع الثمن نسبياً.

سعر iPad 10 سعة 64 جيجابايت

(نسخة الوايفاي فقط) هو 449 دولار أمريكي.

(نسخة الوايفاي + الجيل الخامس 5G) هو 599 دولار أمريكي.

سعر iPad 10 سعة 256 جيجابايت