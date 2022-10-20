تسريب مواصفات هاتف أوبو الرائد Oppo Reno 9 قبل الإطلاق بأيام!

تزعم بعض التقارير أن شركة أوبو تتجهز من أجل الإعلان عن سلسلة Oppo Reno 9 في وقت ما خلال شهر نوفمبر القادم. لا يزال أمامنا متسع من الوقت للتأكد من صحة الشائعات.

ولكن اليوم، خرج المُسرب الشهير Digital Chat Station – المتخصص في أخبار الشركات الصينية – على موقع Weibo الصيني يدّعي أنه على علم بكافة مواصفات هاتف Oppo Reno 9.

تسريب مواصفات هاتف Oppo Reno 9

بناءً على ما ذكره المُسرب فإن الهاتف الجديد يحمل رقم طراز PHM110 وسيتم كشف النقاب عنه باسم Oppo Reno 9 وسيحتوي الهاتف على شاشة OLED منحنية قياس 6.7 إنش بدقة +FHD أبعادها 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz.

يُقال أن الهاتف سيعمل بواسطة معالج Snapdragon 778G Plus SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام.

سيحتوي Reno 9 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل التي تستخدم مستشعر IMX709 من شركة Sony وهذا هو نفس مستشعر كاميرا السيلفي على هاتف Reno 8.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فسوف تمتاز بمستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل كمستشعر رئيسي. على الرغم من أن الصور المُسربة توضح وجود كاميرتين آخرتين إلا أننا لا نعلم ما هي مواصفاتهما بالتفصيل.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. مما يعني أن الشركة قررت تخفيض سرعة الشحن من 80 وات إلى 67 وات على هواتف السلسلة ربما من أجل تأمين البطارية والحفاظ على عمرها الافتراضي.

سيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة وعلى الأرجح سيتم شحن الهاتف بواسطة نظام أندرويد 13.

فقط للتذكير، جاء هاتف Reno 8 بشاشة AMOLED FHD بمعدل تحديث 90Hz قياس 6.43 إنش ومُجهز بواسطة معالج Dimensity 1300 SoC من شركة ميديا تيك مع بطارية 4500 مللي أمبير وشحن بسرعة 80 وات.

وبالتالي، على الرغم من سرعة الشحن الأبطأ مقارنة بالهاتف السابق، إلا أنه من الواضح ان الشركة ستعوض الأمر مع الشاشة الأفضل. ولكن من خلال المواصفات المُسربة يبدو أنه ليس هاتفاً رائداً بالمعنى الحرفي وإنما هو مجرد هاتف متوسط المدى.

بالتأكيد سيكون هنالك طرازات أخرى في السلسلة تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين مثل Reno 9 Plus و Reno 9 Pro وبالتأكيد طراز Pro سيكون درة تاج الشركة خلال شهر نوفمبر. دعونا ننتظر لنرى بأنفسنا كيف سيكون شكل هواتف السلسلة.