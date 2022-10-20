تعرف على تلفاز ابل الجديد Apple TV 4K إصدار 2022

قامت ابل بالإعلان عن جهاز التلفاز الخاص بها Apple TV 4K إصدار عام 2022 وهو إصدار محدث، قامت ابل فيه بتحسين بعض المواصفات وإضافة خيارات جديدة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

ما هو تلفاز ابل Apple TV 4K أصلاً؟

الكثير من مستخدمي أجهزة ابل لا يعرفون أن ابل لديها مثل هذا الجهاز، فهو غير منتشر في الوطن العربي بصورة كبيرة.

قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى، أن هذا التلفاز هو جهاز تلفاز تقليدي مع شاشة كبيرة وريموت كنترول للتحكم، لكن واقعياً ليس هذا هو الجهاز!

جهاز ابل هو جهاز صغير يتم توصيله بأجهزة التلفاز العادية أو الشاشات، بحيث يحتوي الجهاز نفسه على نظام التشغيل والتطبيقات ومعالج ومساحة تخزين مستقلة وتكون الشاشة أو التلفاز العادي أداة للعرض مع ريموت كنترول للتحكم خاص به مختلف عن ريموت الشاشة.

يعمل تلفاز ابل Apple TV 4K بنظام تشغيل مخصص يسمى tvOS من ابل ويحتوي على العديد من التطبيقات المثبتة مسبقاً او التي يمكن تنزيلها من متجر الآب ستور.

من أمثلة التطبيقات المتوفرة على الجهاز تطبيقات تابعة لآبل مثل تطبيق خدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus وخدمة الموسيقى Apple Music وخدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus وخدمة الألعاب Apple Arcade وتطبيق الصور وغير ذلك من التطبيقات المختلفة المتاحة على متجر الآب ستور ومنها نتفلكس وتطبيقات أخرى للترفيه فضلاً عن الألعاب.

مواصفات تلفاز ابل Apple TV 4K وأهم المميزات

يحتوي تلفاز ابل Apple TV 4K على معالج A15 من أجل معالجة الصوت والصورة وتشغيل التطبيقات المختلفة.

الجهاز يمكن بالشاشة من خلال كابل ومنفذ HDMI كما أنه قادر على الاتصال بالإنترنت من خلال الوايفاي WiFi 6 والاتصال بأجهزة مختلفة عبر البلوتوث Bluetooth 5.

الجهاز يدعم معالجة الصورة بتقنية HDR10+ و Dolby Vision كما يدعم معالجة الصوت بتقنية Dolby Atmos على شرط أن تكون الشاشة ونظام الصوت بها داعم لها أيضاً. هناك ريموت كنترول للتحكم بالجهاز ويدعم المساعد الشخصي سيري.

سعر جهاز تلفاز ابل

يتوفر الجهاز بسعتي تخزين 64 و 128 جيجابايت. يبدأ سعر الجهاز مع الريموت كنترول من 129 دولار أمريكي.

