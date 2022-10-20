وجوه ساعة جوجل بيكسل وتش متاحة للتثبيت على ساعات Wear OS 3!

إذا كنت تفضل تجربة وجوه ساعة جوجل بيكسل وتش الجديدة من شركة جوجل فبالتأكيد ستكون سعيداً لمعرفة أنه يمكنك تجربتها على ساعات Wear OS الأخرى. هذا ما ذكره بالضبط مشعل رحمن من خلال تغريدته الأخيرة على موقع تويتر.

وجوه ساعة جوجل بيكسل وتش متاحة للتثبيت على ساعات Wear OS الأخرى

اختبر أحد الأشخاص وجوه ساعة جوجل بيكسل وتش على ساعة سامسونج جالكسي وتش 4، والخبر الجيد هو أن الوجوه تعمل بشكل طبيعي جداً. وللتأكيد، فلقد أضاف بعض لقطات الشاشة التي يمكنكم رؤيتها بالأعلى.

وبالتالي، إذا كنت تتمنى تجربة وجوه ساعة بيكسل وتش الجديدة على ساعة Wear OS 3 الخاصة بك، فبالفعل يمكنك ذلك. ومع ذلك، ستضطر على تحميل APK الخاص بالوجوه وتثبيته على ساعتك.

تحتوي ساعة جوجل بيكسل وتش على عدد كبير من الوجوه المثيرة للاهتمام، ولكن أغلبها يطفو عليها اللون الأسود. وبالتالي هذه الوجوه ستكون رائعة في إخفاء الحواف.

تم إطلاق ساعة جوجل بيكسل وتش مؤخراً، بجانب كل من جوجل بيكسل 7 وجوجل بيكسل 7 برو. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم مراجعة الساعة من قِبل أي من مواقع الطرف الثالث. لذا، في الوقت الحالي، مازلنا نتطلع لمعرفة المزيد من المعلومات عنها.

قررت جوجل أن تعتمد التصميم الدائري البسيط للساعة لكي يتم تمييزها بسهولة عن ساعة ابل وتش، وغني عن القول، لقد نجحت بالفعل في ذلك.

تبدو الساعة صغيرة جداً من حيث الشكل الخارجي، وتحتوي على زرين مادين أحدهما على هيئة تاج دوار والآخر يبدو أنه قابل للنقر، وكلاهما على الجانب الأيمن.

حتى الآن لا نعرف الكثير عن الساعة، ولكن بناءً على التسريبات، يُقال أن الساعة تعاني من عمر بطارية قصير، ولكننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة. ولكن إن كانت هذه التسريبات صحيحة فسيكون عمر البطارية هو أبرز الأسباب التي قد تتسبب في إحباط مستخدميها.

في نفس الوقت، قررت جوجل أن تستخدم شريحة معالجة قديمة من شركة سامسونج، وهي Exynos 9110 SoC والتي تم إطلاقها في عام 2018.

ومع ذلك، هذه الشريحة جيدة جداً لتنفيذ جميع المهام وستعمل بشكل رائع على الساعة. يتبقى فقط معرفة آراء مراجعين الطرف الثالث حول الساعة ومعرفة مدى اهتمام المستخدمين بها. فبعد كل شيء، هي ليست ساعة رخيصة الثمن، كما أن عصابات الساعة غالية للغاية.