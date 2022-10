طبيب روسي يكشف الأدوية التي يمكن أن تحفز تساقط الشعر

روسيا – كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأدوية والمستحضرات الطبية التي يمكن أن تحفز تساقط الشعر.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن تساقط ما يقرب من 20 بالمئة من الشعر هو علامة تشير إلى الصلع. وأحد أسباب فقدان كثافة الشعر هو تناول الستاتينات والأدوية المخفضة لارتفاع مستوى ضغط الدم ومضادات الاختلاج والمضادات الحيوية وأدوية علاج أمراض المعدة.

ويقول: “إذا كان هذا يقلق الشخص، فعليه التعرف قبل كل شيء على الأدوية التي يتناولها. ويمكن أن يصف الطبيب فيتامينات لمنع تساقط الشعر، والشخص قد يتناول في نفس الوقت عمليا أدوية ليس بحاجة لها، تحفز تساقط الشعر”.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن أكثر أسباب تساقط الشعر لدى النساء فقر الدم الناجم عن نقص عنصر الحديد والبروتين في النظام الغذائي. كما يمكن ان يتساقط الشعر بكثافة بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والإجهاد وأمراض الغدة الدرقية.

المصدر: نوفوستي

