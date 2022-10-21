تطبيق محفظة سامسونج Samsung Wallet بات متاحاً في هذه الدول العربية!

في شهر يونيو الماضي أطلقت سامسونج تطبيق Wallet “محفظة سامسونج” المتكامل لمستخدمي هواتف سامسونج جالكسي. هذا التطبيق عبارة عن مزيج بين Samsung Pass و Samsung Pay وهو بمثابة مركز شامل لجميع عناصر وخدمات الشركة الرقمية.

بعد أن تم إطلاق التطبيق في عدد من الأسواق الأجنبية، قررت الشركة الكورية توسيع الدعم للتطبيق في 13 دولة إضافية من بينهم العديد من الدول العربية.

الآن تطبيق Samsung Wallet بات متاحاً في هذه الدول العربية

الآن تطبيق Samsung Wallet بات متاحاً في كل من الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت، هذا وبالإضافة إلى جنوب أفريقيا، الدنمارك، فنلندا، السويد، سويسرا، فيتنام.

أثناء الإطلاق، كان تطبيق محفظة سامسونج متاحاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بعد فترة قصيرة من إطلاق محفظة سامسونج، قامت الشركة بإطلاق التطبيق في الصين أيضاً. ولكن مع الإطلاق الأخير أصبح التطبيق متاحاً في 21 دولة. ومن المتوقع أن تشمل سامسونج العديد من البلدان خلال الفترة القادمة.

إذا كنت تعيش في أي من الــ 21 دولة السابق ذكرها، وكنت تمتلك هاتف جالكسي متوافق، فيمكنك تنزيل تطبيق Samsung Wallet من متجر سامسونج جالكسي.

ومع ذلك، إذا اتضح لك أن التطبيق ليس متاحاً للتنزيل بالرغم من أنك تعيش في إحدى الدول المدعومة، فلا داعي للقلق، إذ من المتوقع أن يتوفر الدعم للتطبيق في غضون أيام قليلة جداً.

وقد صرحت رئيسة فريق الحياة الرقمية في شركة سامسونج، جيني هان، “أن الفكرة من تطبيق محفظة سامسونج هي أن تنتقل بمستوى الراحة اليومية إلى مستوى متقدم. ولقد عملت الشركة عن كثب مع الشركاء والمطورين الموثوق بهم من أجل تعزيز تجربة تطبيق محفظة سامسونج”.

وتبذل الشركة الكورية جهود مضنية من أجل توفير الدعم لتطبيق المحفظة في عدد أكبر من الأسواق شيئاً فشيئاً حتى يتمتع مستخدمي هواتف سامسونج جالكسي بمجموعة ميزات تطبيق المحفظة الخاص بالشركة.

يتيح لك تطبيق محفظة سامسونج تخزين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصومات الخاصة بك وإجراء عمليات الدفع بأمان كما كنت تفعل مع تطبيق Samsung Pay الافتراضي.

ولكن بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق محفظة سامسونج أيضاً تخزين بطاقات العضوية وبطاقات وكوبونات المتاجر والهدايا والنسخ الرقمية لشهادات التطعيم وتذاكر الطيران وبطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الهوية وتذاكر الأفلام والبطاقات الصحية وبيانات العملات المشفرة والمزيد غير ذلك.

بجانب ميزات Samsung Pay الأساسية، فيمكنك الاستفادة أيضاً من ميزات Samsung Pass القياسية مثل إدارة كلمات المرور لحفظ بيانات تسجيل الدخول إلى مواقع وتطبيقات الويب. هذا وبالإضافة إلى إمكانية تخزين المفاتيح الرقمية للأقفل الذكية والسيارات المدعومة ومشاركة المفاتيح عن بُعد مع أفراد العائلة والضيوف.

تطبيق محفظة سامسونج متوافق مع عدد كبير من هواتف سامسونج جالكسي التي تعمل بنظام Android 9 Pie والأحدث منه. فإذا كان هاتفك متوافقاً فيمكنك تجربة تنزيل التطبيق من الرابط الذي أضفناه سابقاُ في هذ االتقرير.