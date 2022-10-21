هواتف سامسونج جالكسي S23 ستحتوي على بطارية أكبر – بفارق ضئيل!

خلال الشهر الماضي أشارت بعض التقارير الواردة من كوريا الجنوبية أن هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S23 قد تحتوي على بطاريات أكبر من تلك المستخدمة في هواتف جالكسي S22.

ذكرت التقارير أن الزيادة في سعة البطارية يُمكن تقديرها بفارق 5% فقط. ومؤخراً تم التأكيد على صحة هذه المعلومات من خلال التسريبات الجديدة.

وفقاً لما نشره موقع GalaxyClub الهولندي فمن المحتمل أن تستخدم سامسونج بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة على هاتف جالكسي S23 Plus مما يعني أنها أكبر بفارق 200 مللي أمبير مقارنة ببطارية هاتف جالكسي S22 Plus التي يبلغ ستها 4500 مللي أمبير.

ومن المحتمل أن يحصل الطراز الأساسي في السلسلة، جالكسي S23 على زيادة مماثلة في سعة البطارية مقارنة بالإصدار الأساسي في سلسلة جالكسي S22. في هذه الحالة، سوف يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3900 مللي أمبير بدلاً من 3700 مللي أمبير.

أشار التقرير أيضاً أن هاتف جالكسي S23 ألترا سوف يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يعني أنه لم يحصل على أي سعة إضافية. ومع ذلك من المتوقع أن الترقية التي سيحصل عليها الهاتف مثل المعالج والشاشة الأكثر كفاءة أن تساعد في إطالة عمر البطارية بفارق ضئيل.

يُقال أن سعات البطارية الجديدة مستندة على شهادات هواتف سلسلة جالكسي S23 المُسربة من على موقع Safety Korea حيث اعتمدت المنظمة مؤخراً بطارية برقم طراز EB-BS916ABY تبلغ سعتها التقديرية 4650 مللي أمبير في الساعة. ومن المحتمل أن تكون هذه هي بطارية هاتف جالكسي S23 Plus.

بالإضافة إلى ذلك فلقد تم رصد بطارية أخرى برقم طراز EB-BS918ABY تبلغ سعتها التقديرية 4855 مللي أمبير في الساعة، وهذه بالتأكيد هي بطارية هاتف جالكسي S23 ألترا.

تعتمد شركة سامسونج على قسم Samsung SDI الداخلي من أجل تزويدها بالبطاريات الخاصة بهواتفها الذكية، بجانب شركة الطاقة الصينية Amperex.

بعيداً عن سعة البطارية، يُقال أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 Plus سوف يحتويان على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يعني أن العدسة واسعة المجال لم تتغير منذ الجيل السابق.