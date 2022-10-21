إطلاق خدمة ابل للياقة البدنية Fitness Plus على الايفون في السعودية والإمارات

أعلنت ابل رسمياً عن توفر خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus التابعة لها على هواتف الايفون بدءاً من يوم 24 أكتوبر في عدة دول بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

خدمة اللياقة البدنية من ابل Apple Fitness Plus متاحة منذ فترة طويلة، تحديداً منذ نهاية عام 2020 وكان متاحاً فقط لمالكي ساعة ابل.

الآن، وبداية من تحديث iOS 16.1 لهواتف الايفون سيكون بإمكان مستخدمي هواتف الايفون الاشتراك في خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus مباشرةً دون الحاجة إلى امتلاك ساعة ابل Apple Watch.

ما هي خدمة Apple Fitness Plus ؟

خدمة ابل للياقة البدنية Apple Fitness Plus تعرض للمشتركين مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً للتمارين الرياضية يقوم بها مدربون محترفون ليقوم المستخدم بمحاكاتها.

هناك حالياً أكثر من 3,000 مقطع فيديو مسجل في استوديوهات ابل متنوعة بين تمارين رياضية وتمارين اليوجا والتأمل. على الشاشة ستجد أيضاً إرشادات المدرب، والأوقات الزمنية الفاصلة بين كل تمرين وآخر، والسعرات الحرارية التي تم حرقها.

كل هذه الأمور مفيدة للغاية، لأن الخدمة مصممة بالأساس لأولئك الذين يودون ممارسة الرياضة في المنزل والذين لا يملكون الوقت للذهاب إلى صالات التمارين الرياضية، وفي الغالب يمكن أداء التمارين بدون الحاجة إلى معدات أو تجهيزات خاصة.

الخدمة متاحة للمستخدمين بسعر 9.99 دولار أمريكي شهرياً، أو 79.99 دولار أمريكي سنوياً أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية.

يمكن استخدام خدمة ابل للياقة البدنية على هواتف ايفون 8 فما أحدث مع تحديث iOS 16.1 وما بعده بشكل مستقل دون الحاجة إلى شراء او استخدام ساعة ابل. (بالطبع، استخدام ساعة ابل سوف يحسن من تتبع أدائك وحساب السعرات الحرارية).

بالإضافة إلى السعودية والإمارات، هناك دول أخرى سوف تصل هواتف الايفون فيها خدمة اللياقة البدنية بشكل مستقل عن الساعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والنمسا ونيوزلندا وسويسرا وغيرها من الدول.

من المتوقع أن يتم تعميم الخدمة على هواتف الايفون في العديد من الدول الأخرى خلال الفترة القادمة. يمكنك تحربة الخدمة لأول شهر مجاناً للمشتركين الجدد من خلال تطبيق الخدمة Apple Fitness.