هاتف +Realme 10 Pro قادم قريباً بمعالج Dimensity 1080 الجديد!

تستعد العلامة التجارية الصينية ريلمي من أجل الإعلان عن هواتف سلسلة Realme 10 خلال وقت قريب. خلال الشهر الماضي تم رصد النموذج الأساسي في السلسلة وهو Realme 10 على عدد كبير من مواقع الشهادات التي كشفت عن مواصفاته الرئيسية.

ولكن مؤخراً فقط، تم رصد النموذج الاحترافي الأغلى ثمناً في السلسلة، +Realme 10 Pro على عدد من قواعد البيانات التي كشفت عن بعض مواصفاته المثيرة للاهتمام.

تسريب مواصفات هاتف +Realme 10 Pro

بادئ ذي بدء، تم رصد الهاتف الجديد على قاعدة بيانات NBTC التي أكدت على أن الهاتف يحمل رقم طراز RMX3686، وقد ظهر رقم الطراز نفسه على قاعدة بيانات BIS جنباً إلى جنب مع بعض قواعد بيانات منصات أخرى مثل ECC و تصالات إندونيسيا.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك الجديد Dimensity 1080 SoC وهو معالج 5G وهذه المعلومة مؤكدة نظراً لأن نائب رئيس الشركة قرر الترويج للهاتف مؤخراً وأكد على أن الهاتف سيكون متاحاً للشراء قبل نهاية العام الجاري.

في الحقيقة، لسنا متأكدين مما إذا كان هذا المعالج هو المسؤول عن تشغيل هاتف +Realme 10 Pro، ولكن جميع المصادر تؤكد صحة هذه المعلومة – حتى الآن.

في حال كنت تتساءل، فإن معالج Dimensity 1080 SoC هو خليفة معالج Dimensity 920 SoC متوسط المدى الذي تم استخدامه مع هاتف +Realme 9 Pro العام الماضي.

هذا هو كل شيء لدينا حتى الآن. ولكن بجانب شريحة المعالجة الجديدة، من الضروري أن يمتاز هاتف +Realme 10 Pro بعدد كبير من الميزات الحديثة التي تساعد على تمييزه بسهولة عن هاتف العام الماضي.

احتوى هاتف +Realme 9 Pro على شاشة AMOLED قياس 6.43 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

على الجانب الخلفي تتواجد كاميرا رئيسية IMX766 من شركة Sony بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

لذا، من المحتمل أن يأتي هاتف +Realme 10 Pro بإعداد كاميرا مماثل أو أفضل قليلاً. نتوقع أن يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية لا تقل عن 8 جيجابايت رام LPDDR4X وذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت من النوع UFS 2.2.