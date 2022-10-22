تعرف على ميزة التحويم في قلم ابل مع أجهزة ايباد برو بمعالج M2

كشفت ابل مؤخراً عن أجهزة ايباد برو 2022 بمعالج M2 ومن بين المزايا الحصرية لهذه الأجهزة هي ميزة التحويم أو Hover بقلم ابل Apple Pencil على الشاشة. فما هي هذه الميزة وكيف تعمل؟

ما هي ميزة التحويم Hover ؟

للكتابة أو الرسم بقلم ابل على شاشة الايباد، يجب أن يحدث تلامس بين رأس القلم والشاشة حتى يتعرف القلم على ما تريد فعله.

أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 مع ميزة التحويم بقلم ابل ، سوف يجعل الشاشة قادرة على تحديد موقع القلم على بعد 12 مليمتر.

عندما تحوم بالقلم فوق شاشة الايباد على بُعد 12 مليمتر – أو أقل من ذلك – هناك إشارات كهرومغناطيسية تصدر عن رأس القلم لتقوم الشاشة بالتقاطها وتحليلها ثم تحديد موقع القلم فوقها، يساعد معالج M2 على ذلك بفضل قوة المعالجة به.

كيف يمكن أن تكون ميزة التحويم مفيدة؟

بحسب ابل، فإن هذه الميزة سوف تفيد المستخدم في العديد من النواحي مثل تحديد النقطة التي سوف تبدأ الكتابة والرسم عندها وإضافة التوضيحات بدقة أكبر.

بفضل هذه الميزة سوف ترى التطبيقات والأدوات وهي تتوسع على الشاشة الرئيسية بينما يتحرك القلم فوقها، وأيضاً سوف تعاين ما تريد تنفيذه بشكل مسبق قبل تنفيذه، كما ستتمكن من رؤية كيف تمتزج ألوانك المائية قبل التلوين بها.

يجب أن ننوه إلى أن ميزة التحويم متوفرة فقط على أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 ومع قلم ابل الجيل الثاني.