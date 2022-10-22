أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن التي تستحق الاقتناء الآن!

أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن. تعد عملية شراء هاتف ميسور التكلفة صعبة ومعقدة بعض الشيء نظراً لوجود العديد من الخيارات في هذا السوق. وعلى الرغم من وجود العديد من الشركات المُصنعة التي توفر العديد من الميزات الرائعة لمستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية وخاصة الشركات الصينية مثل البطارية الضخمة وسرعة الشحن الاستثنائية إلا أن هواتف سامسونج هي أفضل رهان لك إذا كنت تسعى وراء الدعم البرمجي على المدى الطويل ونظام التشغيل السلس والميزات الاحترافية والجودة العالية.

أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن

بالتأكيد هواتف الشركة الرائدة تتمتع بسمعة طيبة على مستوى العالم، ولكن هواتفها متوسطة المدى والاقتصادية ليست استثناءً. فهناك العديد من الخيارات الرائعة التي تستهدف مستخدمي هذه الفئات دون أن تتسبب في صنع فجوة ضخمة في مدخراتهم المالية. من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن في 2022 التي تستحق الاقتناء.

هاتف سامسونج جالكسي A53 5G

تتمتع هواتف سلسلة A5X بسمعة طيبة للغاية بين مستخدمي الفئة المتوسطة الذين يسعون وراء شراء أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن. هذه السلسلة دائماً ما توفر مواصفات ممتازة بسعر منافس، وهذا هو نفس الحال بالنسبة لهاتف جالكسي A53 5G.

سعر الهاتف قد يكون مرتفع قليلاً في بعض البلدان بسبب فرق السعر بين العملة المحلية والدولار الأمريكي والضرائب الجمركية، ولكن هاتف جالكسي A53 5G لديه الكثير ليقدمه لمستخدمي الفئة المتوسطة.

يمتاز الهاتف بتصميم أنيق ومميز ومظهر راقي لا يجعلك تخجل منه إذا أردت استخدامه وأنت في الحرم الجامعي أو أمام أصدقائك الذين يمتلكون هواتف باهظة الثمن.

بالحديث عن مواصفات الهاتف فهو يتمتع بشاشة Infinity-O AMOLED قياس 6.5 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz للتمرير السلس والسريع بين النوافذ والقوائم وأثناء تصفح المواقع التي تحتوي على موجز أخبار لا نهاية له مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Exynos 1280 SoC من سامسونج وهو معالج لائق ومناسب جداً للتعامل مع الألعاب الحديثة وتعدد المهام خاصة وأنه مقترن بذاكرة عشوائية كبيرة تبلغ 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

إعداد الكاميرا رائع أيضاً لأنه يشتمل على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS لمقاومة الاهتزازات الجانبية أثناء تسجيل الفيديو، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وهي سعة شحن كافية جداً للاستخدام على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة، وعند الحاجة إلى شحنها ستجد سرعة الشحن المدعومة بقدرة 25 وات وهي نفس سرعة الشحن المدعومة على هواتف الشركة غالية الثمن.

الميزة الوحيدة الاستثنائية التي لا يمكن التغاضي عنها هي مدة الدعم البرمجي التي توفرها سامسونج لهذا الهاتف والتي تمتد حتى أربعة سنوات وهذه الميزة لا يُمكن إيجادها في أي هاتف آخر يندرج تحت هذه الشريحة السعرية.

هاتف سامسونج جالكسي A42 5G

في الواقع، سامسونج لم تُضحي بالكثير مع هاتف جالكسي A42 5G وبكل تأكيد هذا هو واحد من أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن التي يُمكن الحصول عليها إذا كنت غير قادر على توفير ميزانية لهاتف جالكسي A53 5G.

هذا الهاتف يعمل بواسطة معالج Snapdragon 750 SoC من شركة كوالكم وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف جالكسي A52 مما يعني أنه قادر على تشغيل العديد من عناوين الألعاب الحديثة والتعامل مع المهام بسلاسة تامة.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. بطبيعة الحال سعة التخزين لن تشكل مصدر قلق بالنسبة لك لأن الهاتف يحتوي على فتحة microSD لزيادة المساحة التخزينية.

يمتاز الهاتف بتصميم خلفي متدرج اللون يشتمل على أربعة ألوان، وعلى الرغم من أن هذا التصميم قد لا يعجب بعض المستخدمين ولكن بعضهم الآخر سيرحبون به بكل تأكيد.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض Infinity-U HD Super AMOLED قياس 6.6 إنش. الكاميرا الخلفية الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدستين أخريين للماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف جالكسي A42 5G أصبح سعره رخيص جداً وفي متناول مستخدمي الفئة الاقتصادية نظراً لأنه هاتف العام الماضي. تم إطلاق الهاتف بنظام أندرويد 10 ولكنه مؤهل للحصول على أندرويد 12 وربما أندرويد 13 في المستقبل.

يتم بيع الهاتف بسعر 399$ دولار أمريكي في الوقت الحالي، ولكن من الممكن أن تتمكن من شراءه بسعر أرخص من متاجر البيع بالتجزئة في منقطتك.

هاتف سامسونج جالكسي A32 5G

تم إطلاق هاتف جالكسي A32 5G العام الماضي وتم اعتباره على أنه أول هاتف رخيص الثمن من سامسونج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يبلغ سعر الهاتف في السوق العالمية حوالي 280$ دولار أمريكي وهو سعر مناسب جداً لمحدودي الدخل والذين لا يريدون إنفاق مبلغ مالي كبير على هاتف جيد.

التصميم الخلفي للهاتف يمتاز بتصميم أنيق ولمسة نهائية لامعة وعلى الرغم من أن هذا التصميم يعطي للهاتف لمسة أنيقة ومظهر جيد إلا أنها ستكون بالتأكيد مغناطيس لبصمات الأصابع. ولكن إذا كنت تخطط لشراء جراب للهاتف فهي لن تكون مشكلة بالنسبة لك.

يمتاز الهاتف بلوحة عرض Infinity-V TFT قياس 6.5 بوصة بدقة +HD. بالتأكيد كنا نتمنى أن تكون الشاشة بدقة +FHD ولكن تأكد أنك لن تلاحظ فرق كبير بينها وبين الشاشات الأعلى دقة.

الهاتف مُجهز بمعالج ميديا تيك الاقتصادي Snapdragon 720 SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. هذه المواصفات جيدة جداً للتعامل مع الألعاب والمهام بشكل طبيعي.

إعداد الكاميرا الخلفي يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

على الرغم من بعض التنازلات على الهاتف، إلا أنه يعتبر أحد أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن ولا تنسى أنه يدعم شبكات الجيل الخامس وسعره بمثابة صفقة حقيقية لا يمكن تجاهلها.

هاتف سامسونج جالكسي A13 5G

هاتف جالكسي A13 5G من أحدث هواتف سامسونج ميسورة التكلفة في عام 2022 ويستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة وجاء ليحل محل هاتف جالكسي A12 ولكنه تمتع بعدد كبير من الترقيات المثيرة للاهتمام.

يجب أن نذكر فقط أن هاتف جالكسي A12 كان الهاتف الأكثر مبيعاً على الإطلاق لعام 2021 وهو شيء تفتخر به شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة، ويبدو أنها تريد أن يحدث الشيء ذاته على خليفته.

الهاتف الجديد يدعم شبكات الجيل الخامس وهو أمر رائع بكل تأكيد وبنسبة 99% لن تجد منافس له في السوق يدعم هذه الشبكة حتى الآن. يحتوي الهاتف على شاشة 6.5 إنش بمعدل تحديث 90Hz.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 700 من شركة ميديا تيك وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق فتحة بطاقة microSD المشتركة مع فتحة شريحة الخط.

إعداد الكاميرا الخلفي يحتوي على ثلاث كاميرات بينهما المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرين للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وهو أمر جيد جداً ولكن الهاتف يدعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات فقط مما يعني أنك قد تحتاج إلى ساعتين تقريباً من أجل شحنه بنسبة 100%.

هاتف سامسونج جالكسي A03s

هذا هو أرخص هاتف من سامسونج في هذه القائمة ولكنه لا يزال أحد أفضل هواتف سامسونج رخيصة الثمن لعام 2022 ومتاح في السوق العالمية من أجل محدودي الدخل.

للأسف الهاتف لا يدعم شبكة 5G وهو أمر متوقع جداً بالنظر إلى سعر الهاتف. يمتاز الهاتف بشاشة PLS LCD بدقة +HD قياس 6.5 إنش وتم تجهيزه بمعالج ميديا تيك ميسورة التكلفة Helio P35 بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت.

الكاميرا على الهاتف متواضعة للغاية حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابكسل مصحوباُ بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

لاحظ أن الجهاز يعمل بواجهة One UI 2.0 Core المستندة على نظام أندرويد 10 ولسنا متأكدين من إمكانية تحديث الهاتف لإصدارات أندرويد الأحدث. ولكن بالنظر إلى سعر الهاتف الذي يبلغ 160$ دولار تقريباً فهو صفقة رائعة لمستخدمي الفئة الاقتصادية.