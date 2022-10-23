ميتا تصرح أن واتس اب أكثر أماناً من iMessage

يعتبر تطبيق واتس اب هو تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً، ويليه بمسافة بعيدة تطبيقات محادثة أخرى مثل تيليجرام بالإضافة إلى تطبيق iMessage الخاص بالرسائل على أجهزة ابل.

تطبيق واتس اب مملوك لشركة ميتا – فيسبوك سابقاً – وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج عن طريق منشور على أنستجرام أن تطبيق واتس أب أكثر أماناً من iMessage الخاص بشركة ابل.

زوكربيرج شارك أيضاً صورة للوحة إعلانات في مدينة نيويورك والتي تروج لحملة واتس اب الإعلانية الجديدة التي تستهدف الرسائل القصيرة SMS وتستهدف أيضاً تطبيق iMessage ذو الشعبية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل الواجهة الإعلانية سخرية من معركة الفقاعة الزرقاء والخضراء بين مستخدمي تطبيقات الرسائل على الايفون والأندرويد والتحويل إلى الفقاعة ذات الخصوصية Private Bubble في إشارة إلى محادثات واتس اب.

وأضاف زوكربيرغ إلى أن واتس اب أفضل من iMessage لأنه يوفر تشفيرًا شاملاً ويعمل عبر كل من الأندرويد و iOS. كما يوفر ميزات إضافية مثل اختفاء الدردشات والمحادثات الجماعية المشفرة وغيرها من الخدمات الغير متوفرة حتى الآن في iMessage.

هذا التنافس بين واتس اب و iMessage هو جزء من صراع أكبر بين شركتي ميتا وابل إذ تتهم الأولى الثانية بالإضرار بها وبأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب خاصية عدم التتبع في نظام iOS والتي تجعل فيسبوك يستهدف المستخدمين بالإعلانات بدقة أقل إذا ما قرروا ألا يفوم فيسبوك بتتبعهم.

بالإضافة إلى التنافس في مجال تطبيقات المراسلة، تتنافس الشركتان ضد بعضهما البعض في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR / VR، فقد أعلنت شركة Meta عن نظارة Quest Pro AR في وقت سابق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن تدخل ابل هذا المجال في العام المقبل.

يتوقع أن تقوم ابل بالرد على مارك زوكربيرغ ولكن ليس بتصريحات كلامية وإنما عبر تحديث تطبيق iMessage بمميزات جديدة العام المقبل.