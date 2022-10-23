هذا ما نعرفه عن هاتف جوجل القابل للطي!

لفترة زمنية طويلة ترددت العديد من الشائعات حول هاتف Google Pixel Fold وآخر التسريبات التي لدينا اليوم تحتوي على معلومات غاية في الأهمية لأنها تحتوي على مواصفات الشاشات المستخدمة في الهاتف.

وكما تعلمون، هذا هو أول هاتف قابل للطي لشركة جوجل، وعلى الرغم من أننا لسنا متأكدين من اسمه حتى الآن إلا أنه من المحتمل أن يأتي باسم Pixel Fold وجميع الشائعات تؤكد بأن الهاتف قيد التطوير في الوقت الحالي.

تسريب مواصفات شاشة هاتف جوجل القابل للطي

من المتوقع أن يظهر الهاتف على أرض الواقع في وقت ما خلال العام القادم. وأحدث التسريبات التي لدينا قادمة من موقع 91Mobile بالتعاون مع المصمم الشهير Kuba Wojciechowski.

وفقاً لهذه التسريبات، يُقال أن جوجل ستسعين بشاشات شركة سامسونج من أجل هاتف جوجل بيكسل فولد، وهذا يشتمل على كل من الشاشة الداخلية القابلة للطي وشاشة الغطاء.

الشاشة الرئيسية ستأتي بدقة 2208×1840 بكسل وأبعادها 123×148 مم وقد تصل معدلات سطوع الشاشة في ذروتها إلى 1200 شمعة وهو معدل سطوع قياسي، مما يعني أنها ستكون ساطعة للغاية.

بالتأكيد الشاشة سوف تدعم معدل تحديث 120Hz وهذا هو كل ما شاركه المصدر حول هاتف جوجل القابل للطي. على الرغم من أن المصدر لم يتطرق للحديث عن تفاصيل شاشة الغطاء إلا أننا نتوقع لها أن تكون داعمة هي الأخرى لمعدلات تحديث مرتفعة.

خلال الشهر الماضي تم تسريب مواصفات الكاميرا من قِبل نفس هذا المصدر تحديداً، والذي ادّعى أن الهاتف سوف يحتوي على مستشعر IMX787 من شركة Sony كمستشعر كاميرا رئيسي بينما سيحتوي على مستشعر Sony IMX386 من أجل الكاميرا واسعة المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن هاتف جوجل القابل للطي سيحتوي على مستشعر Samsung S5K3J1 من أجل التقريب البصري وسيتم استخدام نفس المستشعر بالضبط أسفل الشاشة. في نفس الوقت سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية Sony IM355 من أجل صور السيلفي على الشاشة الرئيسية.

للأسف لسنا متأكدين من موعد الإعلان عن هاتف جوجل بيكسل فولد حيث تفضل جوجل أن تبقى جميع تفاصيل الهاتف طي الكتمان حتى هذه اللحظة. ومع ذلك، على الأرجح قد يتم الإعلان عن الهاتف في شهر مارس من العام المقبل.