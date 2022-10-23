تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة من أهم التطبيقات التي يجب أن تكون على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Steam

أطلقت شركة Steam تطبيقها المُعاد تصميمه هذا الأسبوع وعلى الرغم من أنه لا يزال يواجه بعض المشاكل الفنية إلا أنه تعامل مع العديد من الأخطاء وأصبح يحتوي على عدد أكبر من الميزات.

من خلال هذا التطبيق أصبح بالإمكان رؤية مكتبة ألعابك بالكامل وتصفح المتجر بحثاً عن الألعاب الجديدة والقدرة على تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة مع واجهة مستخدم نظيفة أكثر جمالية.

السعر : مجاني

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Destiny Lights

تطبيق Destiny Lights بمثابة شبكة اجتماعية يتيح لك إرسال الفوانيس واستلامها بشكل عشوائي حيث كل ما عليك فعله هو النقر فوق أي فانوس في واجهة التطبيق وسوف تحصل على تحديث عشوائي من إحدى الأشخاص المشاركين في المنصة.

التطبيق يتتبع موقعك الجغرافي لكي يتيح لك معرفة عدد الأشخاص الذين قرأوا حالتك من جميع أنحاء العالم. بالتأكيد هو لن يغنيك عن الفيسبوك ولكن فكرته الجديدة ملفتة للنظر وجميلة للغاية.

السعر : مجاني

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غريب

تطبيق غريب هو تطبيق مميز وسهل وبسيط لتعلم معاني القرآن الكريم. فعلى الرغم من أن القرآن الكريم باللغة العربية يبدو سهل وواضح في أغلب الأحيان إلا أنك قد تواجه مشكلة في فهم بعض المعاني الصعبة وهنا تحديداً يأتي دور تطبيق “غريب” إذ يحتوي التطبيق على أكثر من 6000 سؤال وجواب وسيعمل على تذكيرك يومياً بتعلم معاني جديدة وكلما استمريت في استخدام التطبيق وتعلمت منه بشكل يومي كلما حصلت على عدد نقاط أعلى وستجد بالتطبيق العديد من مقاطع الفيديو المدمجة لتفسير معاني وكلمات القرآن الكريم الصعبة.

السعر : مجاني

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Cubox

باختصار شديد Cubox بمثابة حافظة يتيح لك الاحتفاظ بصفحات المواقع الإلكترونية الهامة التي تحتوي على مقالات أو منشورات من أجل الاطلاع عليها وقراءتها لاحقاً.

يمكنك تمييز النصوص المهمة والاشتراك في النشرات الإخبارية المفضلة وبناء مجموعة تحتوي على محتوى ضخم من المعلومات التي يُمكن الوصول إليها بسهولة وقتما تشاء. أيضاً ستكون قادراً على تنظيم مجموعتك بشكل احترافي باستخدام العلامات والمجلدات الذكية التي يمكنك تمييزها بسهولة للعثور على ما تريد قراءته بشكل أفضل.

السعر : مجاني

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V-SAT

تطبيق VSAT هو عبارة عن خدمة بث فيديو سيتيح لك مشاهدة جميع القنوات المشفرة بشكل مجاني تماماً بما في ذلك قنوات BeinSports وقنوات FOX و BBC و SkyNews وغيرها من آلاف القنوات الأوروبية المشفرة.

ستجد التطبيق يحتوي على أقسام مختلفة مثل قسم الرياضة وقسم الدراما وقسم الترفيه والعديد من الأقسام الأخرى. لاحظ فقط أن التطبيق لا يعمل بالشكل المثالي إلا مع عدد محدود من المستخدمين المتصلين في نفس الوقت ولكن في معظم الأوقات ستجد فرصة للانضمام إلى خوادم التطبيق ومشاهدة أي محتوى تفضله بشكل مجاني تماماً.

السعر : مجاني

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JamJars

هل تريد شراء هاتف جديد بحلول نهاية العام ولكن تخشى ألا تتمكن من توفير ثمنه بحلول الموعد المحدد؟ إذن ينبغي ان تعتمد على هذا التطبيق. JamJars يأتي بفكرة جديدة كلياً إذ من خلاله يمكنك إدارة أموالك ومدخراتك المالية بكل سهولة من أجل الوصول إلى أهدافك وتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

في حين أن هناك العديد من تطبيقات إدارة المهام إلا أن JamJars هو تطبيق لإدارة النفقات والأموال كي تتمكن من تحقيق أهدافك وشراء مقتنياتك التي ترغب بها بحلول الموعد النهائي وإدارة ميزانيتك بشكل احترافي والعديد من الميزات الأخرى مثل تحقيق 10 أهداف مالية مختلفة في مواعيد محددة أو مشاركة الآخرين والتعاون معهم في ادخار الأموال وإلى آخره.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Truth Social

هذه هي الشبكة الاجتماعية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تم إطلاقها مؤخراً على متجر جوجل بلاي. كان التطبيق متاح للتنزيل على هيئة APK من طرف ثالث خلال الأسابيع القليلة الماضية ولكن التطبيق أصبح متاحاً على المتجر بشكل رسمي بعد أن تعامل التطبيق مع المشاركات التي تحرض على العنف بشكل جدي. طريقة عمل التطبيق مماثلة لتطبيق تويتر وفي الحقيقة جميع وظائفه تعمل بأقصى طاقتها دون أي مشاكل.

السعر : مجاني

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EveryNASA

إذا كنت من عشاق الفضاء السحيق وعالم النجوم والكواكب فبالتأكيد ستفضل استخدام إحدى خلفيات تطبيق EveryNASA الذي يضم مجموعة ضخمة من الخلفيات عالية الجودو للنجوم والكواكب والمجرات والكويكبات والمذنبات المأخوذة من شركة ناسا.

السعر : مجاني

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Search It

Search It هو عبارة عن محرك بحث شامل يتيح لك القدرة على البحث عن المعلومات والصور ومقاطع الفيديو بداخل العديد من محركات البحث الأكثر شهرة واستخداماً وذلك لمساعدتك في العثور على المعلومات والملفات ذات الصلة بنتائج البحث الخاصة بك بشكل أفضل.

من خلال تطبيق Search It يمكنك العثور على ما تبحث عنه على محركات البحث الشهيرة مثل جوجل وياهو وبينج و DuckDuckGo وأمازون وغيرها من محركات البحث الشهيرة. التطبيق لا يزال جديد وفي مرحلة مبكرة من التطوير ولكنه يعمل دون أي مشاكل على الإطلاق ويستحق التجربة والتواجد على هاتفك دائماً.

السعر : مجاني

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T3 Arena

لعبة T3 Arena هي لعبة إطلاق نيران متعددة اللاعبين من منظور الشخص الثالث وستجد بداخلها العديد من الشخصيات وكل شخصية تتمتع بمجموعة من القدرات الخاصة التي يمكنك ترقيتها من خلال الجوائز والمكافآت التي تحصل عليها بعد الفوز في المباريات التنافسية.

أيضاً ستكون قادراً على فتح العديد من الشخصيات الجديدة وستجد العديد من أوضاع اللعب التي يمكنك الانضمام لها وبكل تأكيد ستقضي وقت ممتع بداخلها.

السعر : مجاني