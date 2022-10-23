تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مهمة لكافة المهام اليومية

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق أورادي – تطبيق إسلامي متعدد المزايا

هو تطبيق مميز يتيح للمستخدم أكثر من خاصية من الأذكار مقسمة حسب التوقيت، أوقات الصلاة، بوصلة لتحديد اتجاه القبلة، مع خاصية البحث في القران الكريم وخاصية المنبه لأوقات الصلاة، وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق الترجمة النصية والصوتية

هو تطبيق يتيح لك ترجمة الترجمة النصية والصوتية على الايفون من وإلى 63 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق RunKeeper للجري

هو تطبيق مفيد لهواة الجري والركض في الأنحاء حيث يتيح لك معرفة المسافة المقطوعة وتحقيق أهدافك وتحدي الأصدقاء والمتابعين مع الاستماع إلى الإرشادات أثناء الجري.



السعر : مجاني

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تطبيق Clue لصحة المرأة

هو تطبيق مخصص للنساء ويتيح عدة مزايا مهمة من أجل صحة المرأة مثل تتبع مواعيد الدورة الشهرية والتنبؤ بها وكذلك معرفة أيام التبويض لمن يخططون للحمل ومتابعة أمور مثل الأعراض الجسدية والحالة المزاجية وتتبع الحمل وغير من المزايا.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Vellum Wallpapers خلفيات الايفون والايباد

هو تطبيق يتيح لك مكتبة شاملة من الخلفيات عالية الجودة لأجهزة الايفون والايباد ويمكن تعديل الخلفيات ومعاينتها ويتم تجديد مكتبة الخلفيات بصورة يومية.

السعر : مجاني

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تطبيق البريد الإلكتروني Polymail

تطبيق يتيح لك إدارة البريد الإلكتروني الخاص بك وتنظيم صندوق الرسائل وترتيب قراءة وإرسال الرسائل والتخلص من البريد المزعج بسهولة.

السعر : مجاني