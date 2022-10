رسمياً – المزيد من الإعلانات سوف تظهر لك داخل الآب ستور

أعلنت ابل رسمياً أن المزيد من الإعلانات سوف تبدأ في الظهور على متجر الآب ستور بدايةً من الأسبوع الجاري وما بعد ذلك.

ووفقاً للبريد الإلكتروني الرسمي الذي أرسلته ابل إلى المطورين، فإن الإعلانات سوف تظهر في تبويب “اليوم Today” وفي قسم “قد يعجبك أيضاً You Might Also Like” في صفحة كل تطبيق على المتجر.

هذه الإعلانات سوف تظهر في متجر الآب ستور بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر في جميع الدول باستثناء دولة واحدة وهي الصين بسبب قيود وإجراءات حكومية.

التطبيقات والألعاب التي سوف تظهر في هيئة إعلانات سوف يكون لها خلفية زرقاء كما سيتم تمييزها بأيقونة “إعلان Ad” عن باقي التطبيقات والألعاب التي تظهر بشكل طبيعي.

هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها ابل بإضافة الإعلانات عن التطبيقات والألعاب في التبويب الرئيسي لمتجر الاب ستور، سابقاً كانت التطبيقات التي تظهر من اختيار محرري ابل الذين كانوا يُظهرون التطبيقات والألعاب المميزة بلا مقابل.

سابقاً أيضاً كانت الإعلانات تظهر في متجر الآب ستور في نتائج البحث بحسب الكلمة المفتاحية التي يبحث عنها المستخدم أو في قسم الاقتراحات في شريط البحث.

هذا التوسع في الإعلانات داخل متجر الآب ستور قد يكون مفيداً لجميع الأطراف، سواء المطور الذي يسعى إلى نشر منتجه والوصول إلى المزيد من المستخدمين، أو المستخدم نفسه الذي سيكتشف أشياءً داخل المتجر تلبي احتياجاته، او ابل نفسها المستفيد الأكبر من الإعلانات من ناحية العائدات وأرباح الإعلانات.

التوسع في الإعلانات داخل متجر الآب ستور هي جزء من خطة أكبر لدى ابل تحاول فيها زيادة عائداتها مع الإعلانات على خدماتها المختلفة، إذ تستهدف الوصول إلى تحقيق 10 مليارات دولار أمريكي كعائدات من الإعلانات. هذا الرقم يعتبر 3 أضعاف ما تحققه ابل حالياً.

من الخدمات الأخرى التي ستظهر عليها إعلانات ابل خدمة Apple TV Plus للبث التلفزيوني وخدمة الأخبار Apple News وتطبيق البورصة والأسهم وغيرها.