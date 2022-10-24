هونر تُطلق هاتف الألعاب الثوري Honor X40 GT بسعر منافس!

بمجرد استقلال شركة هونر عن الشركة الأُم هواوي أصبح لديها القدرة على الاستفادة من خدمات وتطبيقات جوجل وطرح المزيد من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G ويبدو أن هاتف Honor X40 GT ليس استثناءً.

حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن هاتف الألعاب الثوري Honor X40 GT في الصين ومن المتوقع أن يصل إلى العديد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

هناك بعض الجوانب السلبية للأسف مثل احتواء الهاتف على شاشة LCD بدلاً من شاشة OLED ولكنه أمر متوقع بالنظر إلى معدلات التحديث الفائقة التي يدعمها الهاتف. حيث يحتوي على شاشة ضخمة قياس 6.81 إنش بمعدل تحديث 144Hz بدقة +FHD.

على ظهر الهاتف هناك ثلاث كاميرات والمستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بينما الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل في مركز منتصف الشاشة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يتم شحن هاتف Honor X40 GT بنظام أندرويد 12 وواجهة Magic UI 6.1 وقد تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 888 5G مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت نوعها LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

اعتمدت الشركة استخدام نظام تبريد احترافي مكون من 13 طبقة لتوفير أداء ثابت وأكثر استقرارًا أثناء ممارسة الألعاب لفترات زمنية طويلة. هذا وبالإضافة إلى ثماني طبقات من الجرافيت لتعزيز كفاءة التبريد بنسبة 30%.

بناءً على تصريح الشركة فإن الهاتف يدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480Hz مع الاعتماد على خوارزمية Ai Touch للتنبؤ باللمس لتوفير تجربة لعب خالية من أي تباطؤ أو تأخير.

أيضاً يتمتع الهاتف بتقنية GPU Turbo X التي تساعد على تعزيز أداء وحدة المعالجة الرسومية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأداء القياسي للمعالج الرسومي المدمج في شريحة Snapdragon 888 SoC.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة كسعة نموذجية وهي بالتأكيد سعة كافية للاستخدام على مدار اليوم بدورة شحن واحدة وفي حال احتجت إلى شحنها ستجد البطارية تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.

سعر ومواصفات هاتف Honor X40 GT بالتفصيل