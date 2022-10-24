جوجل تتبح إمكانية تخصيص ويدجت البحث على الشاشة الرئيسية بشكل أفضل!

على مدار عقد من الزمان كانت أدوات الويدجت عنصراً أساسياً على نظام أندرويد، ومن بين أهم أدوات الويدجت التي يتم استخدامها بشكل مكثف أداة ويدجت بحث جوجل.

لفترة طويلة كانت تسمح جوجل بإمكانية تخصيص مظهر ويدجت البحث على الشاشة الرئيسية، ولكن لكي تتمكن من فعل ذلك، كان الأمر يتطلب بعض الوقت والكثير من النقرات هنا وهناك.

ولكن وفقاً لتقرير موقع 9To5Google، فلقد قررت جوجل أن تُعيد بناء إمكانية تخصيص ويدجت البحث على الشاشة الرئيسية بشكل أفضل وأكثر سهولة.

بطبيعة الحال، عندما تقوم بإضافة ويدجت بحث جوجل على الشاشة، فسوف تحصل على الشريط القياسي أو الكلاسيكي الأبيض الذي يظهر على شكل كبسولة دواء طويلة. وبمجرد النقر فوقه سيتم فتح تطبيق جوجل.

بالتأكيد، يمكنك تغيير شكل الشريط، ولكن لكي تتمكن من فعل ذلك ستضطر على الانتقال إلى تطبيق جوجل والبحث في الإعدادات حتى تتمكن من العثور على خيارات التخصيص لتحرير الويدجت والتعديل على مظهرها. هذه الخطوات الروتينية كانت ولا تزال مملة جداً وتتطلب بعض الوقت مما قد يجعل أغلب المستخدمين يتجنبوها تماماً.

جوجل تُسهل من إمكانية تخصيص ويدجت البحث بشكل أفضل

أدوات الويدجت تمنح المستخدم دائماً خيارات إضافية من أجل التعديل عليها. ومن خلال النقر عليها تكون قادراً على تغيير حجمها بسهولة.

الآن، جوجل سوف تمنحك القدرة على تحرير أدوات ويدجت البحث بشكل أفضل. فعند محاولة نقل أو إضافة شريط البحث على الشاشة، فسوف تحصل على زر Material You يظهر في أسفل اليمين. بمجرد النقر على هذا الزر، سوف تنبثق شاشة تتيح لك المزيد من خيارات التعديل.

من خلال هذه الخيارات ستتمكن من تخصيص لون شريط البحث وبعض الخيارات الأخرى. ستحصل أيضاً على خيار يتيح لك ضبط لون الشريط لكي يكون متناسق مع لون الخلفية الرئيسية أو تعيين الوضع الداكن على الشريط.

أيضاً ستكون قادراً على الوصول إلى المزيد من تشعبات الألوان وتدرجاتها المختلفة. ومع تغيير لون خلفية شريط البحث، سوف تتغير ألوان كل من أيقونة جوجل والميكروفون والعدسة إلى اللون الأبيض أو الداكن وفقاً لمدى سطوع اللون. بالإضافة إلى كل ذلك، ستكون قادراً على التعديل على مستوى شفافة شريط البحث.

على الرغم من أن جميع التعديلات السابق ذكرها كانت متاحة منذ عام 2018 عندما أصدرت جوجل هذه الميزة، ولكن الفكرة كلها أن التعديل عليها كان بمثابة عملاً شاقاً على أغلب المستخدمين. ولكن الآن أصبح من السهل الوصول إليها من خلال زر التعديل المناسب.