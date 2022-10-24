الايباد رخيص الثمن – منتج لن تراه من ابل مرة أخرى!

إذا كنت تنوي شراء ايباد رخيص الثمن نسبياً من ابل، فالخيارات أمامك محدودة ولا يبدو أن ابل لا تخطط مستقبلاً للإعلان عن جهاز ايباد بسعر منخفض وفقاً لآخر التقارير الصحفية.

مشروع ايباد رخيص لم يكتمل

بحسب ما ذكرت صحيفة بلومبيرج، فإن ابل كانت تخطط من أجل تصميم وطرح جهاز ايباد رخيص الثمن بتصميم بلاستيكي ولوحة مفاتيح بلاستيكية أيضاً بسعر أقل من 500 دولار أمريكي.

خطط ابل بصدد هذا الجهاز تم إلغاؤها، وقد كانت تنوي إطلاقه في الأسواق لمنافسة أجهزة كروم بوك وأجهزة اللابتوب الرخيصة الموجهة للطلاب في المدارس والجامعات.

لاحقاً لم تر هذه الخطط النور، ولم تكشف ابل عن أي جهاز ايباد بتلك المواصفات وبدلاً من ذلك كان لدينا جهاز الايباد الجيل العاشر iPad 10.

عهد الايباد رخيص الثمن قد انتهى!

كشفت ابل عن مؤخراً عن الجيل العاشر من جهاز الايباد الأساسي iPad 10 وعلى عكس التوقعات لم يكن هذا الإصدار رخيصاً مثل الإصدارات السابقة.

جاء جهاز ايباد 10 بتصميم جديد كلياً وشاشة كاملة نحيفة الحواف بدون زر Home وألوان متعددة ومنفذ USB C وتحديث في المواصفات أهمها وجود معالج A14.

السعر المبدئي لجهاز الايباد العاشر هو 449 دولار أمريكي وهو أغلى من الإصدار التاسع الاسبق بنحو 120 دولار أمريكي إذ لا تزال ابل تبيعه في الأسواق بسعر 329 دولار أمريكي، ويعتبر هو الايباد الأرخص ثمناً المتاح للشراء حالياً.