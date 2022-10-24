سيكون أفضل هواتف الفئة المتوسطة – سامسونج جالكسي M54 قادم بمعالج Snapdragon 888 SoC!

هاتف سامسونج جالكسي M54 قادم في عام 2023 وهذه هي أولى التقارير المُسربة عن الهاتف. تأتي إلينا هذه المعلومات من موقع The Pixel الفيتنامي الذي يدّعي أن الهاتف متوسط المدى قادم بمواصفات متطورة جداً، ولكن مع بعض التنازلات.

بناءً على ما تم ذكره في المصدر، فإن هاتف جالكسي M54 قد يمتاز بشاشة Super AMOLED قياس 6.67 إنش بدقة +FHD. هذه هي نفس مواصفات شاشة هاتف جالكسي M53.

سامسونج جالكسي M54 قد يأتي بمعالج Snapdragon 888 SoC

ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أن التقرير أفاد بأن الشاشة قد تأتي بمعدل تحديث 90Hz بدلاً من 120Hz وسيتم تجهيز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

أما بالنسبة للجانب الخلفي فسوف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بدلاً من 108 ميجابكسل المتواجدة على هاتف جالكسي M53.

على الرغم من تقليل دقة وعدد الميجابكسل إلا إنها لا تؤثر بشكل كبير على جودة الصورة. كما أن سامسونج لديها أساليبها الخاصة في تحسين برامج الكاميرا والخوارزمية الخاصة بها.

لذا، لا داعي للقلق، من المؤكد أن كاميرا بدقة 64 ميجابكسل ستوفر تجربة تصوير احترافية، ومن الضروري أن تكون قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K.

بجانب الكاميرا الرئيسية، سيحتوي الهاتف على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 5 ميجابكسل. من المحتمل أن تكون الكاميرا الأخيرة هي وحدة ماكرو نظراً لأن الشركة تحاول التخلص من مستشعر العُمق على جميع هواتفها متوسطة المدى.

الدليل على ذلك يكمن في تسريبات هاتف جالكسي A54 الذي يُشاع عنه أنه سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ولكن سيتم دعم المستشعر بتنقية التثبيت البصري OIS، لذا من المحتمل أن نرى نفس الشيء على هاتف جالكسي M54.

الجانب الإيجابي في التخلص من الكاميرا الرابعة قد يسمح للشركة بإمكانية تدشين بطارية أكبر، وهذا هو الشيء الذي تم التأكيد عليه من المصدر، إذ يُقال أن الهاتف سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ولكنها ستدعم سرعة الشحن المعتادة المُقدرة بــ 25 وات فقط.

الأمر المثير للاهتمام هو أن التقرير ذكر أن الشركة الكورية تخطط لاستخدام معالج Snapdragon 888 SoC مع هاتف جالكسي M54. هذا المعالج هو المعالج الرائد من شركة كوالكم منذ عامين تقريباً. مما يعني أنه لا يزال يتمتع بقوة هائلة من أجل التعامل مع المهام المتعددة والعاب الهواتف المحمولة المتطورة.

سيتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت وسيحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

من المحتمل ألا تتغير بقية مواصفات الهاتف الأخرى بحيث ستحصل على نفس التصميم وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. أما بالنسبة للسعر فمن المحتمل أن يكون في نطاق 400$ دولار أمريكي. ومن المتوقع الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري أو في مطلع العام القادم.