إطلاق تحديث iOS 16.1 – هذه هي المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 16.1 الجديد وهو أول تحديث فرعي كبير يصل الاجهزة العاملة بتحديث iOS 16 منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي.

ميزة المكتبة المشتركة iCloud Shared Photo Library

في تحديث iOS 16.1 وفي تطبيق الصور هناك إمكانية عمل ألبومات مشتركة مع عدد يصل إلى 5 أشخاص، وخيار لرفع الصور للألبوم مباشرة من الكاميرا للألبوم المشترك، ويمكن لجميع الأشخاص المشاركة والتعديل والحذف، وسيكون من الممكن رفع الصور مباشرةً من تطبيق الكاميرا إلى مجلد المكتبة المشتركة، وسيكون من حق جميع الأشخاص المشتركين في الألبوم خيار التعديل على الصور أو حذفها.

إطلاق خدمة ابل Fitness Plus على الايفون

الآن مع تحديث iOS 16.1 باتت متاحة رسمياً على أجهزة الايفون بدون الحاجة إلى امتلاك ساعة ابل. المستخدمون في العديد من الدول سوف يستفيدون من هذه الخاصية ومنهم المستخدمون داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

خيار شحن الطاقة النظيفة

خيار شحن الطاقة النظيفة هو خيار جديد للشحن سوف تجده متاحاً في قسم البطارية في الإعدادات عند الضغط على “صحة البطارية والشحن”.

هذا الخيار هدفه بحسب ابل “تقليل الانبعاثات الكربونية” من خلال “الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء ذات انبعاثات كربونية أقل.” لا نعرف إن كان هذا الخيار الصديق للبيئة سوف يكون ذا فائدة عند تفعيله في أي من الدول العربية.

إمكانية حذف تطبيق المحفظة Wallet

مع تحديث iOS 16.1 سوف يصبح بالإمكان حذف تطبيق المحفظة Wallet إن كنت لا تستخدمه، مع ملاحظة أنك إن فعلت ذلك فلن تستطيع استخدام خدمات ابل المالية المعتمدة عليه مثل Apple Pay أو Apple Cash أو Apple Card.

إضافة نسبة شحن البطارية في المزيد من الهواتف

من الإضافات الصغيرة المهمة التي وفرها تحديث iOS 16 إضافة نسبة شحن البطارية إلى شريط الحالة وقد كانت هذه الميزة مقتصرة فقط على عدد محدود من الإصدارات والتي باتت متاحة للمزيد من هواتف الايفون مثل ايفون XR وايفون 11 وايفون 12 ميني وايفون 13 ميني.

المزيد من التعديلات في شاشة القفل

ابل أضافت ميزة تخصيص شاشة القفل مع تحديث iOS 16. مع تحديث iOS 16.1 سيكون هناك فصل بين تخصيص خلفية الشاشة الرئيسية وشاشة القفل عند الضغط المطول على شاشة القفل واختيار تخصيص Customize.

خاصية الأنشطة الحية متاحة للمطورين

خاطية الأنشطة الحية باتت الآن متاحة للمطورين للاستفادة منها واستغلالها لصالح تطبيقاتهم المختلفة، وهي خاصية تتيح عرض الإشعارات بشكل دائم ومباشر على شاشة القفل مثل نتيجة مباراة تتغير عند تسجيل أهداف وهكذا.

أشياء أخرى

تعديل قائمة لقطات الشاشة.

خيار جديد في مركز الألعاب للسماح للتصدقاء بالوصول إليك Finding by friends.

إصلاح مشكلة ظهور الرسائل المحذوفة في قائمة الرسائل.

حل مشكلة الاتصال بـ CarPlay عندما يكون الايفون متصلاً بتطبيق VPN.

تحميل تحديث iOS 16.1

يمكن تحميل تحديث iOS 16.1 بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون.