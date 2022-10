بعد ثبوت تسببها للسرطان.. سحب شامبو «دوف» من الأسواق

أعلنت شركة يونيليفر بي إل سي البريطانية، سحبها شامبو دوف التابع للعلامة التجارية «إيروسول» بعد اكتشاف أنّها ملوثة بمادة البنزين الكيميائي المسبب للسرطان.

وقالت بلومبيرغ إنّ عمليات السحب شملت علامات تجارية أخرى مثل «نيكسوس وسوف وتريزيميه وتيجي، المصنعة لشامبو روكاهوليك وبيد هيد دراي الجاف».

وتابعت بلومبيرع أنّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نوّهت عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي بوجود مواد مسرطنة لتبدأ يونيليفر المنتجات المصنوعة قبل شهر أكتوبر 2021.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الشامبو الجاف بالرش في عبوات رذاذ جاف على أنه مشكلة، حيث اختبرت شركة بروكتر وجامبل «بي أند جي» مجموعتها الكاملة من منتجات الإيروسول.

