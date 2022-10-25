تصميم أنيق وسعر رخيص – هاتف Redmi A1 Plus صفقة رائعة لمحدودي الدخل!

أطلقت علامة ريدمي التجارية التابعة لشركة شاومي هاتف Redmi A1 Plus في الخارج وهو أحدث هواتف الشركة الاقتصادية التي تستهدف ذوي الدخل المحدود.

يتمتع الهاتف بتصميم أنيق جداً وهو أكثر ما يميز الهاتف، ويحتوي على شاشة LCD بدقة +HD ومُجهز بمعالج ميديا تيك الاقتصادي Helio A22 SoC ويعمل بواسطة نظام Android 12 إصدار Go Edition المُخصص للهواتف رخيصة الثمن.

هاتف Redmi A1 Plus يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف وتم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت رام وذاكرة عشوائية افتراضية إضافية بسعة 2 جيجابايت رام كحد أقصى والتي ستساعده بالتأكيد على تقديم أداء أفضل في بعض عناوين الألعاب الخفيفة.

لا ينبغي أن تعلق آمالك على قدرات التصوير في الهاتف نظراً لكونه هاتف اقتصادي. يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل بجانب عدسة لاستشعار العُمق وفي الجانب الأمامي توجد كاميرا 5 ميجابكسل.

مرة أخرى، أفضل ما يميز الهاتف هو تصميمه الرائع الذي يبدو وكأنه مصنوع من الجلد لتوفير ملمس رائع وهي ميزة نادرة تماماً في هواتف الفئة الاقتصادية. هذا الهاتف يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن للأسف فهي تدعم الشحن القياسي بسرعة 10 وات مما يعني أنك قد تضطر على الانتظار أمامه أكثر من ساعتين لاكتمال البطارية بنسبة 100%.

أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي قد تواجه مستخدمي هاتف Redmi A1 Plus ترجع لحقيقة احتوائه على سعة تخزين داخلية صغيرة جداً تبلغ 32 جيجابايت فقط، ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة نظراً لاحتواء الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.

المواصفات الفنية لهاتف Redmi A1 Plus