تصميم أنيق وسعر رخيص – هاتف Redmi A1 Plus صفقة رائعة لمحدودي الدخل!

أطلقت علامة ريدمي التجارية التابعة لشركة شاومي هاتف Redmi A1 Plus في الخارج وهو أحدث هواتف الشركة الاقتصادية التي تستهدف ذوي الدخل المحدود.
يتمتع الهاتف بتصميم أنيق جداً وهو أكثر ما يميز الهاتف، ويحتوي على شاشة LCD بدقة +HD ومُجهز بمعالج ميديا تيك الاقتصادي Helio A22 SoC ويعمل بواسطة نظام Android 12 إصدار Go Edition المُخصص للهواتف رخيصة الثمن.
هاتف Redmi A1 Plus يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف وتم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت رام وذاكرة عشوائية افتراضية إضافية بسعة 2 جيجابايت رام كحد أقصى والتي ستساعده بالتأكيد على تقديم أداء أفضل في بعض عناوين الألعاب الخفيفة.
لا ينبغي أن تعلق آمالك على قدرات التصوير في الهاتف نظراً لكونه هاتف اقتصادي. يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل بجانب عدسة لاستشعار العُمق وفي الجانب الأمامي توجد كاميرا 5 ميجابكسل.
مرة أخرى، أفضل ما يميز الهاتف هو تصميمه الرائع الذي يبدو وكأنه مصنوع من الجلد لتوفير ملمس رائع وهي ميزة نادرة تماماً في هواتف الفئة الاقتصادية. هذا الهاتف يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن للأسف فهي تدعم الشحن القياسي بسرعة 10 وات مما يعني أنك قد تضطر على الانتظار أمامه أكثر من ساعتين لاكتمال البطارية بنسبة 100%.
أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي قد تواجه مستخدمي هاتف Redmi A1 Plus ترجع لحقيقة احتوائه على سعة تخزين داخلية صغيرة جداً تبلغ 32 جيجابايت فقط، ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة نظراً لاحتواء الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.
المواصفات الفنية لهاتف Redmi A1 Plus
- الشاشة: قياس 6.52 إنش بدقة 1600×720 بكسل بمعدل سطوع تبلغ ذروته 400 شمعة محمية بطبقة زجاج مقاومة للخدوش
- المعالج: MediaTek Helio A22 SoC رباعي النوى
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 2/3 جيجابايت رام LPDDR4X وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت + فتحة لبطاقات الذاكرة الخارجية بسعة 512 جيجابايت
- نظام التشغيل: Android 12 Go
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 + وحدة إضاءة Flash LED + مستشعر عُمق
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2
- الميزات الإضافية: مقاوم لرذاذ الماء + مستشعر لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف
- الصوت: مقبس 3.5 ملم وراديو FM
- الوزن والأبعاد: 164.9×76.75×9.09 مم ويزن الهاتف 192 جرام
- سُبل الاتصال: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 10 وات
- السعر والتوفر: يتوفر الهاتف باللون الأزرق الفاتح والأسود والأخضر الفاتح على هيئة نموذجين أحدهما بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت رام والآخر بسعة 2 جيجابايت رام وكلاهما يحتويان على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وبسعر يبدأ من 90$ دولار أمريكي فقط.
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