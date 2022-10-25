شركة انفنيكس تُفجر مفاجأة وتُطلق هاتف Zero Ultra بسرعة شحن 180 وات

أطلقت شركة انفنيكس – Infinix أحدث هواتفها الرائدة ضمن سلسلة Zero وهو هاتف Zero Ultra والذي يمتاز بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد قياس 6.8 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 920 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ويدعم تقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 5 جيجابايت كحد أقصى.

بالنسبة للقدرات البصرية، يحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS وتقنية التثبيت التلقائي AF Double Super DP، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل.

أهم وأفضل مفاجأة هي سرعة الشحن التي يدعمها هاتف Zero Ultra حيث يمتاز الهاتف بدعم تقنية الشحن فائق السرعة Thunder Charge بسرعة 180 وات، مما يعني أن المستخدم سيكون قادر على شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة بدورة شحن مكتملة بنسبة 100% خلال 12 دقيقة فقط.

يعتمد الشاحن على تقنية GaN التي تساعد في تقليل حجم الشاحن. بطارية هاتف Zero Ultra مُصنفة بشهادة TÜV Rheinland وبروتوكول الأمان Transsion UFC6.0 وخوارزمية متطورة لإدارة طاقة البطارية تم تطويرها ذاتياً.

يأتي الهاتف باللون الفضي التي تُلقبه الشركة باسم Coslight ويحتوي على ظهر زجاجي منقوش ثلاثي الأبعاد. وهذه هي مواصفات الهاتف بالتفصيل.

سعر ومواصفات هاتف Zero Ultra بالتفصيل