هاتف +Honor 80 Pro قادم بكاميرا 200 ميجابكسل وشحن 100 وات!

وفقاً للتسريبات تعتزم شركة هونر إطلاق هاتف جديد من هواتف الفئة الرائدة خلال وقت قريب جداً. يُقال أن الهاتف الجديد هو +Honor 80 Pro والذي سيحتوي على كاميرا احترافية بدقة 200 ميجابكسل وشحن فائق السرعة يصل إلى 100 وات.

مصدر هذه المعلومات هو Digital Chat Station – أحد أشهر مُسربي أخبار شركات الهواتف الصينية – والذي شارك بمعلومات مثيرة للاهتمام حول الهاتف على منصة Weibo الصينية.

هاتف +Honor 80 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل وشحن فائق السرعة

قال المُسرب أن الهاتف سيحتوي على شاشة 1.5K AMOLED وستكون شاشة “Flexible” أي شاشة “مرنة” ولكنه بالتأكيد لا يعني بهذا شاشة “قابلة للطي” وإنما هو يعني شاشة “منحنية”.

ستكون شاشة الهاتف منحنية مثل العديد من هواتف الأندرويد الذكية الرائدة هذه الأيام. وعلى الأرجح سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC وهو الأمر الذي قد يتسبب في إحباط العديد من الأشخاص نظراً لأننا كنا نتوقع أن يحتوي الهاتف على معالج كوالكم الأحدث Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

على الرغم من أن فرق الأداء يكاد يكون معدوماً بين كلا شريحتين المعالجة إلا أن معالج Snapdragon 8+ Gen1 يمتاز بدرجة حرارة أفضل تحت الضغط الثقيل ويتمتع بسبل تبديد حرارية واستهلاك طاقة أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، ولكن لم يذكر المصدر نوع الذاكرة العشوائية التي سيتم استخدامها مع الهاتف.

بجانب هاتف +Honor 80 Pro، من المتوقع أن يصل أيضاً الطراز الأساسي في السلسلة وهو Honor 80 والذي يُقال أنه سيحتوي على معالج ميديا تيك الجديد كلياً Dimensity 1080 SoC أما بالنسبة لنموذج Honor 80 Pro فسوف يحتوي على معالج Snapdragon 778G SoC.

بهذا الشكل نتوقع وصول ثلاثة هواتف جديدة من هونر ضمن سلسلة Honor 80 قبل نهاية العام الجاري. في الحقيقة لسنا متأكدين من موعد الإعلان عن الهواتف بالتحديد، ولكن إذا التزمت الشركة الصينية بنفس المخطط الزمني للإعلان عن هواتف Honor 70 السابقة، فمن المؤكد أن يتم الإعلان عن سلسلة Honor 80 قبل نهاية عام 2022.

بالنسبة لتصميم الهاتف، من المحتمل أن تأتي هواتف السلسلة الجديدة بنفس التصميم المعتاد، حيث استخدمت الشركة نفس التصميم مع جميع هواتفها الرائدة لعدة سنوات، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن نكون مخطئين بهذا الشأن.