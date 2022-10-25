الأسعار الجديدة لخدمات ابل بعد الزيادة

قررت ابل زيادة أسعار الاشتراكات في بعض خدماتها بدايةً من اليوم، وهذه الزيادة تشمل خدمات البث التلفزيوني Apple TV Plus وخدمة الموسيقى Apple Music واشتراك Apple One المجمع.

أسعار الاشتراكات الجديدة في Apple TV Plus

بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاقها وطرحها باشتراك منخفض نسبياً بلغ 4.99 دولار أمريكي، تقوم ابل الآن بزيادة سعر الاشتراك الشهري في خدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus بواقع دولارين أمريكيين ليصبح سعر الاشتراك الشهري 6.99 دولار أمريكي.

الاشتراك السنوي أيضاً شهد زيادة بواقع 20 دولار أمريكي ليزيد من 49.99 دولار أمريكي إلى 69.99 دولار أمريكي.

أسعار الاشتراك في Apple Music بعد الزيادة

سجلت أسعار الاشتراك في خدمات ابل للموسيقى Apple Music أيضاً زيادة قدرها 1$ في الاشتراك الشهري ليصبح 10.99 دولاراً أمريكياً بدلاً من 9.99 دولاراً أمريكياً.

الاشتراك العائلي زاد بواقع دولارين أمريكيين ليصبح 16.99 دولار أمريكي، في حين سجل الاشتراك السنوي زيادة قدرها 10 دولارات أمريكية ليصبح بـ 109.99 دولاراً أمريكياً.

أسعار اشتراكات Apple One الجديدة

Apple One هو عبارة عن اشتراك واحد مجمع يضم مجموعة من الخدمات يمكن التمتع بها باشتراك واحد بسعر أقل إذا تم الاشتراك بها منفردة.

سعر اشتراك Apple One الفردي: 16.95$ (سابقاً كان 14.95$).

سعر اشتراك Apple One للعائلة: 22.95$ (سابقاً كان 19.95$).

سعر اشتراك Apple One Premier هو: 32.95$ (سابقاً كان 29.95$).

لماذا الزيادة في الأسعار؟

علقت ابل في تصريحات رسمية أن الزيادة في أسعار خدمة الموسيقى يرجع إلى زيادة تكاليف التراخيص التي تحصل عليها من صناع الموسيقى، أما بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني فالسعر السابق كان بسبب الأعداد القليلة للعروض والأفلام بخلاف الآن إذ باتت تمتلك مجموعة مميزة من العروض والأفلام الحائزة على جوائز عالمية.