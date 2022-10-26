سامسونج تُعلن عن مستشعر الكاميرا الجديد ISOCELL HPX بدقة 200 ميجابكسل

أعلنت سامسونج عن مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل. المستشعر الجديد يحمل لقب ISOCELL HPX وهو ثالث مستشعر بدقة 200 ميجابكسل لشركة سامسونج. كانت قد أطلقت الشركة مستشعر ISOCELL HP1 في سبتمبر العام الماضي، ثم جاء مستشعر ISOCELL HP3 في يونيو من العام الجاري.

بالرغم من كل ذلك، من المحتمل ألا يتم تجهيز هاتف جالكسي S23 ألترا بمستشعر الكاميرا الجديد إذ يبدو أن مستشعر HPX عبارة عن نسخة مُحسنة من مستشعر HP3 وتستهدف سامسونج بيعه في أسواق معينة، من بينها الصين، هذا هو السوق التي أعلنت شركة سامسونج عن المستشعر به.

ميزات ومواصفات مستشعر ISOCELL HPX

يأتي المستشعر بنفس ميزات ومواصفات المستشعر السابق، مع بعض الاختلافات القليلة. يبلغ حجم البكسل على المستشعر الجديد 0.56 ميكرومتر وهو أصغر حجم بكسل تم رؤيته على أي مستشعر كاميرا على الإطلاق. بينما يبلغ حجم المستشعر نفسه 1.4/1 إنش من حيث الشكل البصري مما يجعله أصغر من حجم مستشعر HP1 بنسبة 12% تقريباً.

كاميرا المستشعر الجديد بدقة 200 ميجابكسل وتم تجهيزها بتقنية “Deep Trench Isolation” المعروفة بــ “عزل الخندق العميق” المسؤولة عن فصل البكسل. هذه التقنية تلعب دور أساسي في زيادة حساسية الضوء ومنح المستشعر القدرة على امتصاص قدر أكبر من الإضاءة من أجل توفير صور أكثر وضوحاً وإشراقاً حتى أثناء التصوير في الظلام وظروف الإضاءة المنخفضة.

يُمكن للمستشعر الجديد تفعيل تقنية Pixel-Binning المعروفة بــ “دمج وحدات البكسل” لدمج أربع وحدات بكسل معاً تلقائياً من أجل امتصاص المزيد من الضوء عند الحاجة. بهذا الشكل يتم تحويل المستشعر ليصبح دقته 50 ميجابكسل بحجم بكسل يبلغ 1.12 ميكرومتر.

ومع ذلك، إذا كان الضوء لا يزال غير كافياً في المشهد، فسيقوم المستشعر بدمج 16 بكسل معاً في الصورة ليصبح المستشعر بدقة 12.5 ميجابكسل بحجم بكسل يبلغ 2.24 ميكرومتر.

يدعم مستشعر ISOCELL HPX العديد من التقنيات البصرية المتطورة والتي من بينها خاصية التركيز التلقائي Super QPD والنطاق الديناميكي العالي HDR وخاصية Smart-ISO Pro.

يُمكن للمستشعر تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية أو التصوير بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية. المستشعر يدعم العمق اللوني بمعدل 14 بت لأكثر من 4 تريليون لون. مما يجعله أعلى من مستشعر HP1 الذي يدعم عمق لوني بمعدل 12 بت فقط.

بالرغم من ذلك، يبدو أن المستشعر الجديد لا يأتي بأي ميزات جديدة تجعله مختلف عن مستشعر ISOCELL HP1. يبدو أن الشركة طورت المستشعر الجديد من أجل السوق الصينية فقط، ومن المحتمل أن هذا هو ما ستؤول إليه الأمور في النهاية.

قد لا يحتوي هاتف جالكسي S23 ألترا على مستشعر الكاميرا الجديد

العديد من المصادر ذكرت أن هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا سيتم تزويده بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، ولكنه لن يحتوي على مستشعر ISOCELL HPX الجديد.

من الواضح أن مستشعر الكاميرا الجديد سيكون خاص بالشركاء الصينين فقط، مما يعني أننا لن نراه على أرض الواقع في أي من هواتف سامسونج، ولكن سنبدأ في رؤيته في هواتف الشركات الصينية.

كانت هناك العديد من التسريبات التي أكدت على أن الشركة الكورية تعمل على مستشعر كاميرا جديد من أجل هاتف جالكسي S23 ألترا والذي يُلقب بــ ISOCELL HP2.

ولكن يُقال أن مستشعر الكاميرا هذا لن يوفر وضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل، وإنما سيسمح بالتصوير بدقة 200 ميجابكسل وبدقة 12.5 ميجابكسل فقط.