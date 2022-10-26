هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا سيكون أنحف بفارق ضئيل!

من المتوقع أن يمتاز هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا بحواف فائقة النحافة. حيث تم التأكيد على صحة هذه المعلومة بواسطة أحد المُسربين المشهورين على موقع تويتر.

على مدار الأيام القليلة الماضية، العديد من المصادر بدأت بالحديث عن حواف هاتف جالكسي S23 ألترا، وجميعها أكدت على أن الهاتف قد يأتي بحواف أكثر نحافة مقارنة بالرائد السابق. ومؤخراً، بدأت عروض الهاتف المستندة على تصميمات CAD تُظهر هذه الميزة بشكل أفضل.

هاتف جالكسي S23 ألترا سيحتوي على إطارات نحيفة للغاية

يمكنك رؤية الحواف الجديدة بوضوح من خلال الصورة السابقة، حيث تم تصميم حواف مُعدلة للهاتف. مصدر هذه العروض هو موقع OnLeaks بالتعاون مع المصمم الشهر Smartprix.

في الواقع، هذه ليست العروض الأولى المستندة على تصميمات CAD لهاتف جالكسي S23 ألترا التي نحصل عليها. فخلال الأسابيع الماضية ظهرت العديد من العروض التي تحاول إظهار الهاتف، ولكن جميعها كانت ذات خلفية داكنة، ولم تعطنا فكرة جيدة عن حواف الهاتف.

ولكن من خلال تغريدة Ice Universe، فلقد أرداد أن يُظهر مدى الاختلاف بين حواف هاتف جالكسي S23 ألترا وجالكسي S22 ألترا من خلال نشر صورة تعرض كلا الهاتفين بجانب بعضهما البعض.

الصورة الجديدة تعطينا فكرة أفضل عن حواف الهاتف خاصة وأن الصورة لا تعاني من أي تأثيرات انعكاسية. حاول المُصمم التركيز على الحواف السفلية للهاتف، ويبدو بكل وضوح إنها أنحف من تلف الحافة السفلية المستخدمة على هاتف جالكسي S22 ألترا.

في الواقع، يبدو أن جميع حواف الهاتف متساوية بالضبط، ولكن إذا حاولتم التحديق في الصورة فسوف يتبين لكم عكس ذلك. حواف الهاتف الجانبية منحنية وهي أكثر سُمكاً. ولكنها بالتأكيد لا تزال من أنحف الحواف التي رأينا على أي هاتف ذكي على الإطلاق.

التصميم لن يشهد تغييرات ملحوظة



بغض النظر عن حواف الهاتف، فمن المتوقع ألا يتغير التصميم أو المظهر العام لهاتف جالكسي S23 ألترا عن الرائد السابق. تحاول الشركة الكورية الاحتفاظ بنفس تصميم هاتف جالكسي S22 ألترا.

هذا يعني أننا سنحصل على نفس الشاشة المنحنية وفتحة ثقب مركزية لإيواء الكاميرا الأمامية وكلً من الجانب الأمامي والخلفي متناسقين. ومع ذلك، سيكون الجانب العلوي والسفلي مسطحين.

بالنسبة لإعداد الكاميرا فسيكون أيضاً بارزاً من الهيكل الخلفي للهاتف، تماماً كما هو نفس الأمر على هاتف جالكسي S22 ألترا. وهذا هو كل ما لدينا في الوقت الحالي. من المتوقع الإعلان عن الهاتف بجانب أخوته الأرخص ثمناً في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل.