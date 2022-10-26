هاتف OnePlus 11 Pro سيكون الرائد الوحيد للشركة خلال العام القادم!

يبدو أن هناك هاتف رائد واحد لشركة OnePlus قادم العام المقبل والذي قد يتم الإعلان عنه في خلال الربع الأول من عام 2023. تفيد آخر الشائعات بأن هذا الهاتف سيأتي باسم OnePlus 11 مما يعني أن الشركة قررت التخلي عن مُسمى “pro” لسبب غير معلوم.

في الواقع، لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات. بالنسبة لي شخصياً أعتقد إذا كانت الشركة الصينية تخطط للإعلان عن هاتف OnePlus 11 في مطلع عام 2023، فمن الوارد جداً أن يتم الإعلان عن إصدار “Pro” في وقت لاحق من نفس العام.

هاتف OnePlus 11 Pro هو الرائد الوحيد للشركة خلال العام القادم

على كل حال، هذه الإشاعة مصدرها Max Jambor – مُسرب أخبار شهير وموثوق – الذي ذهب إلى موقع تويتر وقال أن هاتف OnePlus 11 سيكون الهاتف الرائد الوحيد للشركة في عام 2023.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فمن المحتمل أن تُطلق شركة OnePlus هاتف آخر من الفئة الرائدة في النصف الثاني من العام. أيضاً من المتوقع ألا يصل هاتف OnePlus 11 وحده.

ولكن إذا كانت هذه الإشاعة تعني أي شيء فهي تعني شيء واحد غاية في الأهمية وهو أن OnePlus تعتزم إطلاق هاتفها الرائد في الربع الأول من العام المقبل.

بالتأكيد سيتم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen2 SoC الذي لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن.

من خلال عروض الهاتف التي تسربت الشهر الماضي أصبح لدينا فكرة سريعة عن تصميم الهاتف. سيكون الهاتف خليفة لهاتف OnePlus 10 Pro حيث تحصل على جزيرة كاميرا خلفية دائرية بداخلها جميع مستشعرات التصوير.

وهذه الجزيرة ستكون بداخل قطعة كبيرة على شكل نتوء بارز من الإطار الخلفي. للأسف يصعب وصف التصميم بشكل دقيق، لذا، من الأفضل تفقد الصورة السابقة وأولى عروض الهاتف المستندة على تصميمات CAD لكي تتعرف على التصميم بنفسك.

في نفس الوقت، سيحتوي الهاتف على فتحة مثقبة في الركن العلوي الأيسر من الشاشة من أجل كاميرا السيلفي ومن الضروري أنه سيأتي بشاشة AMOLED بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz.

بجانب معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC سيتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع الدعم لتقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات وبالتأكيد سيكون داعماً لتقنية الشحن اللاسلكي.