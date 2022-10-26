ما الجديد في تحديث iOS 16.2 و iPadOS 16.2 التجريبي ؟

بعد إطلاق تحديث iOS 16.1 تستعد ابل لإطلاق تحديث آخر جديد مستقبلاً وهو تحديث iOS 16.2 والتي كشفت ابل عن النسخة التجريبية الأولى منه.

تطبيق Freeform

تطبيق Freeform هو تطبيق جديد من ابل يتيح للمستخدمين مساحة مثالية لتحويل أفكارك وأفكار فريق العمل معك إلى إبداعات عبر رسم المخططات وتدوين الملاحظات ومشاركة الملفات. إذا دعوت أي شخص إلى التطبيق يمكنه إضافة أفكاره ورؤيتها مباشرة على الشاشة.

دعم الشاشات الخارجية مع خاصية Stage Manager

خاصية منظم الواجهة Stage Manager في الايباد سوف تدعم الشاشات الخارجية حتى ثمانية تطبيقات عوضاً عن أربعة مع تحديث iPadOS 16.2. هذه الخارجية مقتصرة فقط على أجهزة الايباد بمعالج M2 أو M1.

تطبيق جديد للمنزل

ابل قامت بإنشاء بنية جديدة لتطبيق Home من شأنها أن تحقق أداءً أسرع وأكثر اعتمادية في المنازل مع دعم العديد من الملحقات والأجهزة الذكية وخاصةً مع معيار Matter الجديد التي تعمل عليه ابل مع شركات كبرى أخرى مثل أمازون وجوجل، يتطلب ذلك أيضاً تحديث كافة الأجهزة إلى آخر إصدار.

واجهة التحديثات

عند الذهاب إلى قسم التحديثات في الايفون أو الايباد سوف تجد التحديث الحالي مكتوباً بخط أوضح وأعرض وظاهراً أكثر من السابق.

الإبلاغ عن مكالمات الطواريء الخاطئة

إذا كانت هناك مكالمات طواريء خاطئة قد أجريت عبر هاتف الايفون الخاص بك، سوف يمكنك إبلاغ ابل بذلك حتى لا يتكرر ذلك مجدداً. ابل أضافت ذلك لأن هناك عدة مستخدمين اشتكوا من إجراء هواتف الايفون الخاصة بهم مكالمات خاطئة بدون علمهم وذلك تحديداً مع هواتف ايفون 14.