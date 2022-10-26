رسمياً – ابل سوف تضيف منفذ USB C إلى الايفون مستقبلاً

منذ سنوات وهناك مطالبات لآبل بإدراج منفذ شحن USB C في الايفون بدلاً من منفذ Lightning. هذه المطالبات لم تلق صداً لدى ابل ما دفع حكومات الاتحاد الأوروبي إلى سن قوانين لإجبار ابل على ذلك.

ابل تصرح رسمياً بالانتقال إلى Type C في الايفون

صرح جريج جوسكويك نائب رئيس شركة ابل للتسويق العالمي أن هواتف الايفون المستقبلية سوف تتبنى منفذ USB C في الايفون عوضاً عن منفذ Lightning التقليدي الخاص بمنتجات ابل، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

هذا التحول يأتي انصياعاً إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تجبر جميع الشركات على توحيد منفذ الشحن ونقل البيانات الخاصة بأجهزتها إلى USB C وإلا سوف تُمنع من بيعها في دول الاتحاد الأوروبي. يسري ذلك القانون ابتداءً من عام 2024 وما بعده.

قانون الانحاد الأوروبي لن يجبر ابل فقط ومنتجات الايفون على تبني منفذ USB C بل سيشمل هذا القانون جميع المنتجات التقنية بما في ذلك السماعات والأجهزة اللوحية وأجهزة الفأرة ولوحات المفاتيح وغيرها.

أجهزة الايباد تتحول بالكامل إلى Type C

ابل بالفعل بدأت التحول كلياً إلى منفذ USB C والآن باتت كل أجهزة الايباد الجديدة تتبنى هذا المنفذ. بالإعلان عن جهاز ايباد الجيل العاشر iPad 10 باتت كل إصدارات الايباد عاملة بمنفذ USB C.

الهدف من توحيد منفذ الشحن هو أن هذه الخطوة ستحسن راحة المستهلك وتقلل من النفايات الإلكترونية بشكل كبير، كما ستعمل أيضاً على تقليل الانبعاثات الكربونية. شركة ابل دوماً ما تحرص على تبنى سياسات صديقة للبيئة ومن غير المعروف لماذا تأخرت كل ذلك في التحول إلى منفذ USB C.

تشير أحدث التقارير إلى أن ابل قد تطلق هواتف ايفون 15 في عام 2023 القادم مع منفذ USB C لأول مرة في تاريخ سلسلة الايفون.