سرعة الجيل الخامس 5G في ايفون 14 وايفون 14 برو

هواتف الايفون بدأت تدعم شبكات الجيل الخامس 5G منذ سلسلة ايفون 12 وكل عام تتطور هذه التقنية لتصبح أسرع من العام الذي يسبقه. في هذا المقال سوف نتعرف على سرعة شبكات الجيل الخامس 5G على هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو.

تحسن في سرعة اتصال 5G

تشير آخر دراسة أجرتها مؤسسة Ookla لأبحاث الإنترنت والشهيرة بتطبيق قياس سرعة الإنترنت الشهيرة SpeedTest إلى أن سرعة شبكات الجيل الخامس زادت بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالإصدارات السابقة.

متوسط سرعة شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف ايفون 14 كالآتي:

متوسط سرعة الجيل الخامس 5G في ايفون 14 هو 150 ميجابايت للتحميل و 15 ميجابايت للرفع.

متوسط سرعة الجيل الخامس 5G في ايفون 14 برو هو 174 ميجابايت للتحميل و 18 ميجابايت للرفع.

متوسط سرعة الجيل الخامس 5G في ايفون 14 برو ماكس هو 177 ميجابايت للتحميل و 19 ميجابايت للرفع.

هذه هي متوسط سرعات التحميل والرفع عبر شبكات الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تزيد السرعة بنفس النسبة في الأسواق الأخرى مع مراعاة فارق السرعات بين كل دولة وأخرى.

بالنسبة لأكبر متزسط سرعة اتصال عبر شبكات الجيل الخامس فذهبت إلى كوريا الجنوبية إذ بلغ متوسط سرعة الاتصال هناك 663 ميجابايت في الثانية للتحميل بفارق شاسع عن الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول المنافسة.

السبب في زيادة سرعة الاتصال هو وجود مودم Qualcomm X65 في ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، ولا تزال هواتف ايفون 14 تعمل بمودم Qualcomm X60 الموجود في هواتف ايفون 13.

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