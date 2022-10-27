سامسونج تُطلق في هدوء الإصدار الثالث بسلسلة جالكسي A04

أطلقت سامسونج في هدوء تام هاتف جالكسي A04e وهو الإصدار الثالث بسلسلة جالكسي A04 حيث يأتي الهاتف الجديد بعد إطلاق كل من جالكسي A04 وجالكسي A04s.

الهواتف الثلاثة تستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية وثلاثتهم يتشاركون في العديد من المواصفات، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاختلاف في عدة نواحِ مختلفة.

بادئ ذي بدء، هاتف جالكسي A04e هو الإصدار الأرخص ثمناً في السلسلة وهو الأقل من حيث المواصفات، في حين أن هاتف جالكسي A04s هو أعلى هواتف السلسلة من حيث المواصفات.

تصميم هاتف سامسونج جالكسي A04e ومواصفاته الفنية

الجانب الأمامي مماثل لنفس ما رأيناه على الهاتفين السابقين، حيث يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة LCD قياس 6.5 إنش تمتاز بشق على شكل قطرة ماء وحافة سفلية سميكة وملحوظة جداً ودقتها +HD بمعدل تحديث 60Hz.

أما بالنسبة للجانب الخلفي فهنا يأتي الاختلاف الملحوظ بينه وبين هواتف السلسلة الأخرى إذ يحتوي هاتف جالكسي A04e على كاميرتين خلفيتين بدلاً من ثلاث كاميرا.

لسوء الحظ سيكون أداء الكاميرات متواضع للغاية نظراً لأن الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل بجانب عدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام يُمكن إيجاد كاميرا بدقة 5 ميجابكسل وهي نفس الكاميرا المتواجدة في النموذجين السابقين في السلسلة.

يحتوي الهاتف على أزراره المادية (زر الطاقة وزري خفض ورفع الصوت) على الجانب الأيمن ولكن للأسف الهاتف لا يحتوي على زر الطاقة المجوف مما يعني أنه لا يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. بالإضافة إلى ذلك نعتقد أن الهاتف لن يكون داعماً لفتح قفل الشاشة بواسطة الوجه.

يفتقر الهاتف لشبكة WiFi ذات نطاق 5 جيجاهرتز ولكنه يدعم تردد 2.4 جيجاهرتز وبلوتوث 5.0 ويتمتع بنظام حماية سامسونج Knox ويحتوي على مستشعر التقارب ومستشعر الضوء ومستشعر لقياس التسارع.

سامسونج لم تذكر نوع المعالج المستخدم في هاتف جالكسي A04e ولكن وفقاً للشائعات فعلى الأرجح المعالج المستخدم هو Helio G35 من شركة ميديا تيك.

بجانب شريحة المعالجة يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ويدعم فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI Core 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويزن الهاتف 182 جرام.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق الفاتح والنحاسي ولكن لم تذكر الشركة حتى الآن موعد التوفر أو سعر البيع ولكن بالتأكيد سيكون هذا هو أرخص هاتف بسلسلة جالكسي A04 بالنظر إلى مواصفاته الفنية.