رصد نتائج هاتف جالكسي S23 ألترا على قاعدة بيانات GeekBench!

مؤخراً تم رصد نتائج النموذج الأساسي بسلسلة جالكسي S23 على قاعدة بيانات GeekBench واليوم لدينا تسريب جديد يكشف عن مدى قوة نموذج “ألترا” بالسلسلة.

نتائج هاتف جالكسي S23 ألترا على موقع GeekBench

الهاتف يحمل رقم طراز SM-S918U ومن المتوقع أن حرف “U” يشير إلى نموذج الولايات المتحدة الذي سيأتي بمعالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC.

تم رصد نتائج الهاتف بواسطة موقع MyMasterPrice والذي أوضح من خلال تقريره بعض مواصفات الهاتف الرئيسية. من المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة الجديدة في شهر يناير من العام القادم.

بالنسبة لهاتف جالكسي S23 ألترا فهو يحتوي على اللوحة الأم التي تحمل الاسم الرمزي Kalama وهي نفس اللوحة الأم المستخدمة في النموذج الأساسي بالسلسلة.

وفقاً للمصدر، فإن هذا النموذج يحتوي على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen2 SoC الذي يحتوي على نواة أساسية بتردد سرعته 3.36 جيجاهرتز، وأربعة نوى متوسطة الأداء بتردد سرعته 2.80 جيجاهرتز، وثلاثة نوى عالية الكفاءة بسرعة تردد 2.02 جيجاهرتز.

يُقال أن شريحة المعالجة تحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740. كشفت قائمة الهاتف أيضاً عن وجود ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام، ولكن بالتأكيد سيكون هناك نماذج أخرى بذاكرة عشوائية أكبر من ذلك.

بالتأكيد سيتم شحن الهاتف بواسطة واجهة One UI 5.0 المخصصة من سامسونج والمستندة على نظام أندرويد 13.

ولكن بالعودة إلى نتائج الاختبارات. يبدو أن نموذج ألترا تمكن من تسجيل 1521 نقطة في الاختبارات المستندة على أداء النواة الفردية، وسجل 4689 نقطة في الاختبارات المستندة على تعدد النوى.

للتذكير، استطاع هاتف جالكسي S23 الأساسي من تسجيل 1524 نقطة في اختبار أحادي النواة وسجل 4597 نقطة في اختبار تعدد النوى.

للأسف قائمة GeekBench لا تكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الهاتف. خلال الشهر الماضي تأكدنا أن نموذج ألترا سوف يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهذا ما أشارت إليه شهادة الهاتف المُسربة من على موقع 3C الصيني.

أيضاً سيحتوي الهاتف على كاميرا جديدة بدقة 200 ميجابكسل ليكون أول هاتف سامسونج يحتوي على مستشعر بهذه الدقة. ولكن الأخبار المخيبة للآمال هي أن هذا المستشعر قد لا يدعم إمكانية التصوير في وضع 50 ميجابكسل. أي سيكون متاح لك التصوير بدقة 200 ميجابكسل أو بدقة 12.5 ميجابكسل فقط.