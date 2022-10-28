تحديث iOS 16.1 – ما هو أداء البطارية بعد التحديث ؟

تحديث iOS 16.1 صدر مؤخراً ومعه عدد من الإضافات الجديدة لهواتف الايفون بالإضافة إلى إصلاح بعض المشكلات، ولكن هل للتحديث أثر على أداء البطارية في الايفون ؟

تحديث iOS 16.1 وعمر البطارية

قناة iAppleBytes على اليوتيوب قامت باختبار أداء البطارية قبل وبعد التحديث إلى iOS 16.1 على عدد من إصدارات الايفون المختلفة.

إصدارات الايفون التي تم اختبارها هي ايفون 8 وايفون SE وايفون XR بالإضافة إلى ايفون 11 و 12 و 13 بعد تحديث iOS 16.1 ومقارنة النتائج بأداء بطارية الايفون مع الإصدار الأسبق iOS 16.0.3.

استخدم منظمو الاختبار أداة قياس الأداء المشهورة Geekbench لاختبار عمر البطارية، ومن أجل توحيد معايير الاختبار ، تم شحن جميع أجهزة الايفون بنسبة 100٪ ثم ضبطها عند درجة سطوع 25٪، كما تم إيقاف تشغيل السطوع التلقائي، وتوصيل الهواتف بنفس شبكة الوايفاي.

نتائج اختبار البطارية بعد التحديث

هواتف الايفون الأصغر مثل ايفون SE و ايفون 8 دامت البطارية فيها نحو 3 إلى 3.5 ساعات فقط قبل نفاد بطاريتها.

هواتف ايفون XR و ايفون 11 دامت بطاريتها لفترة أطول بكثير من أجهزة الايفون الأصغر، ودامت حوالي 5 ساعات و 45 دقيقة.

أما هواتف ايفون 13 و ايفون 12 فقد جاءت في المقدمة بفارق كبير مع وقت تشغيل للبطارية زاد عن تسع ساعات قبل نفاذها.

عند المقارنة بتحديث iOS 16.0.3 الأسبق، لا تبدو النتائج مختلفة كثيراً ولا يبدو أن تحديث iOS 16.1 يجلب تحسينات ملحوظة في البطارية كما ادعى بعض المستخدمين بعد التحديث.

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هل لاحظت أي تغير في أداء بطارية الايفون بعد التحديث إلى iOS 16.1 ؟