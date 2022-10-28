الإصدار الأساسي بسلسلة جالكسي S23 سيحتوي على بطارية أكبر!

خلال الأسابيع الماضية أفادت العديد من الأنباء أن هواتف سلسلة جالكسي S23 قد تحتوي على بطارية أكبر من حيث سعة الشحن. لقد عرفنا بالفعل سعة البطارية في كل من جالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا.

اليوم، لدينا معلومات حول الطراز الأساسي في السلسلة “جالكسي S23” والتي تؤكد على أن هذا الطراز سيناله نصيب من ترقية البطارية هو الآخر.

هاتف جالكسي S23 سيحتوي على بطارية أكبر

بناءً على تغريدة Digital Chat Station فإن هاتف Galaxy S23 سيحتوي على بطارية بسعة شحن مُقدرة تبلغ 3785 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أن الشركة سوف تسوّق الهاتف بسعة نموذجية تبلغ 3900 مللي أمبير تقريباً.

للأسف لا تزال سعة البطارية متدنية بالنظر إلى متطلبات عام 2023 ومقارنة بهواتف الأندرويد الأخرى، ومع ذلك، فإن زيادة السعة بفارق 200 مللي أمبير في الساعة مقارنة بنموذج العام الماضي لا تزال ترقية لا يستهان بها.

هذه الزيادة في سعة الشحن تمثل 5.5% تقريباً وهي زيادة ملموسة وإيجابية للغاية بالنظر إلى أن الهاتف لا يزال يحتفظ بنفس الشكل والحجم.

عموماً هذه الأخبار ليست مفاجئة لنا، لقد توقعنا بالفعل أن تحصل هواتف السلسلة على ترقية في سعة البطارية، وأن هاتف جالكسي S23 الطراز الأساسي سيحتوي على بطارية بسعة 3900 مللي أمبير بمجرد أن علمنا أن نموذج S23 Plus سيحتوي على بطارية بسعة نموذجية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة.

هذا يعني أن كل من طرازي السلسلة الأرخص ثمناً حصلوا على ترقية في سعة البطارية بنسبة 200 مللي أمبير في الساعة. يُقال أن شركة سامسونج سوف تعتمد على تقنية “البطارية المُكدسة” والتي تسمح بتغليف مكونات البطارية وتكديسها بشكل أكثر إحكاماً من التقنيات الأخرى.

بفضل هذه التقنية يُمكن للمصنعين زيادة سعة البطارية بنسبة قد تصل إلى 10% مقارنة بتقنيات البطارية العادية الأخرى. جدير بالذكر أن هذه التقنية مستخدمة بالفعل في بطاريات السيارات الكهربائية.

ولكن زيادة سعة البطارية بنسبة 5.5% فقط تعني أن سامسونج لا تريد المجازفة مع هواتف سلسلة جالكسي S23. ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي هاتف جالكسي S23 ألترا بنفس سعة البطارية المماثلة لطراز جالكسي S22 ألترا الذي يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

لا نعلم ما هو دافع سامسونج وراء عدم تحديث سعة البطارية في النموذج الرائد بالسلسلة. السبب المنطقي الوحيد هو أنه من المحتمل أن الشركة سوف تستخدم كاميرا أكبر في الحجم بسبب مستشعر 200 ميجابكسل الجديد الذي يشغل مساحة أكبر داخل الهاتف.