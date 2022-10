«إيلون ماسك» يستحوذ رسمياً على تويتر

أفادت قناة CNBC الأمريكية بأن مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” إيلون ماسك تولى إدارة شركة “تويتر” التي استحوذ عليها في صفقة كبرى.

وأشار تقرير القناة إلى أن المدير التنفيذي لـ “تويتر” باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال غادرا مقر الشركة في سان فرانسيسكو، ولن يعودا إليه.

وكان على ماسك إتمام صفقة الاستحواذ على “تويتر” حتى يوم الجمعة 28 أكتوبر.

وقد وصل ماسك إلى مقر الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجلب حوض مغسلة إليه، وغير تعريفه في حسابه الرسمي إلى “رئيس تويتر”.

يذكر أن قيمة صفقة استحواذ إيلون ماسك على أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 44 مليار دولار.

وأصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة “تويتر” وأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على المنصة، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد “هزيمة” روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.

ونقلت شبكة “CNBC” عن مصادر قولها، إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وكان قد اتهمهم بتضليله وتضليل مستثمري تويتر بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.

وتفاعل نشطاء مع تغريدة الانتصار لمؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” إيلون ماسك، الذي تولى أخيرا إدارة شركة “تويتر” التي استحوذ عليها في صفقة كبرى.

وغرد ماسك اليوم الجمعة على صفحته في “تويتر” قائلا: “تم تحرير الطائر”. وتوالت التعليقات المهنئة، مرفقة بصور تعبيرية ساخرة.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

