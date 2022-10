أطعمة تناولها يساعد في الحصول على بشرة أكثر صحة وفقا للأطباء

إنجلترا – أفاد الأطباء أن الحصول على بشرة صحية ومظهر شبابي لا يتطلب اعتماد المستحضرات باهظة الثمن، بل إن تناول بعض العناصر الغذائية قد يفي بالغرض.

وقال الدكتور مارك تاغر: “إننا نقضي الكثير من الوقت ونبذل الطاقة والمال في وضع المستحضرات على وجوهنا، على أمل الحصول على العناصر الغذائية في الجلد، ولكن تدفق الدم هو الذي يجلب العناصر الغذائية الأساسية”.

وأضاف أنه من الصعب تقديم نهج واحد يناسب الجميع من خلال التغذية، لأن الاحتياجات الفردية تختلف بناء على عوامل مثل العمر، وعلم الوراثة، ونمط الحياة، والأدوية وغيرها.

ومع ذلك، يمكن أن تساعدك بعض المبادئ الأساسية والمجموعات الغذائية على البدء في إيجاد النظام الغذائي المثالي لصحة بشرتك وشعرك وأظافرك.

الفاكهة والخضروات الطازجة

واحدة من أبسط الطرق للبدء في تناول الطعام من أجل بشرة أكثر صحة، هي دمج المزيد من المنتجات الطازجة في نظامك الغذائي، والذي يوفر ثروة من الفيتامينات والمعادن التي قد تفتقر إليها، وفقا لما قاله تاغر.

على سبيل المثال، الحمضيات والفواكه الأخرى مليئة بفيتامين “سي”، وهو أمر ضروري لشفاء الخلايا وحمايتها.

والخضار الورقية الداكنة غنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين “سي”، والمغنيسيوم، وأكثر من ذلك، وجميعها يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من المركبات، مثل الكولاجين الذي يوفر بنية ومرونة للجلد.

وأشار تاغر: “فيتامين سي، إلى جانب الحديد، ضروريان بكميات جيدة لإنتاج الكولاجين، وإحدى المشكلات المتعلقة بفيتامين سي هي أنه يتأكسد بسهولة ويصبح عاجزا، لذلك يجب أن يكون التركيز على الطازج”.

وأضاف تايغر أن الفواكه والخضروات غنية أيضا بالألياف، وهي مادة مغذية تغذي البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي للإنسان، والتي تنتج مركبات تساعد على حماية الجلد.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الفول والحبوب تساعد على منع الجفاف

أشار تاغر إلى أنه على الرغم من أنك قد لا تكون ناقصا، طبيا، في بعض العناصر الغذائية، إلا أنك قد لا تحصل على الكمية المثلى، موضحا أن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم، وهو معدن مهم لأكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم.

ويمكن أن يوفر تناول المزيد من الحبوب الكاملة والبقوليات المغنيسيوم لإصلاح الخلايا بشكل أفضل وصيانتها لحماية الجلد من الجفاف والتلف.

وقال تاغر: “أحد الأشياء التي تريدها للحصول على مظهر نابض بالحياة هو حاجز البشرة (السطح الخارجي للبشرة) الصحي”.

وفي حين يمكنك الحصول على المزيد من المغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى عن طريق المكملات الغذائية، فإن التركيز على الأطعمة يمكن أن يكون نهجا أكثر فعالية للصحة العامة، بحسب تاغر.

المأكولات البحرية والمكسرات مصادر جيدة للزنك للحصول على بشرة أكثر صفاء

قال تاغر إن الزنك يعد أحد المركبات الشائعة التي يفتقر إليها النظام الغذائي النموذجي، وهو معدن يساعد في تقليل الالتهاب في حالات مثل حب الشباب.

والأسماك، مثل السردين والرنجة والأنشوجة والمكسرات، مثل الكاجو واللوز، غنية بالزنك.

ويمكن أيضا أن تكون المأكولات البحرية والمكسرات والبذور مصادر جيدة للدهون الصحية المسماة أوميغا 3، والتي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة.

قلل من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية

وفقا لتاغر، فإن أحد أسوأ المجموعات الغذائية للبشرة تتمثل في أطعمة يأكلها معظمنا يوميا. موضحا: “أكبر مذنب لدينا هو الأطعمة المصنعة”.

وقال إن الجمع بين السكريات المضافة والدهون غير الصحية والمواد الحافظة الأخرى في العديد من الأطعمة المصنعة قد يسرع من تطور الخطوط الدقيقة في الجلد ويزيد الالتهاب.

ويمكن أن تكون المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة ضارة بشكل خاص، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، ويمكن أن تحل محل الماء العادي، ما يجعل من الصعب البقاء رطبا، بحسب تاغر.

وأشار تاغر إلى أن تناول المزيد من الأطعمة المغذية قد يكون أمرا صعبا ويستغرق وقتا طويلا ومكلفا بالنسبة للبعض، ولكن اتخاذ خطوات صغيرة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا بمرور الوقت في مظهرك وشعورك.

وقال: “من السهل تناول مكمل غذائي، ولكن من الصعب تقليل السكر وتقليل اعتمادك على الأطعمة المصنعة. سنأكل جميعا طعاما معالجا في وقت ما، لذا فإن الأمر يتعلق بالفعل بالتوازن وتقليل استهلاك الأطعمة الضارة”.

