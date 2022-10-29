إطلاق تحديث iOS 15.7.1 و iPadOS 15.7.1 لأجهزة الايفون والايباد الأقدم

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 15.7.1 لأجهزة الايفون وتحديث iPadOS 15.7.1 لأجهزة الايباد التي لم يتم تحديثها إلى تحديثات iOS 16 و iPadOS 16.

هذا التحديث مهم للغاية لأجهزة الايفون والايباد القديمة، حتى إذا كان جهازك مؤهلاً لتحديث iOS/iPadOS 16 ولم تقم بتحميله وتثبيته فسوف تجد تحديث iOS/iPadOS 15.7.1 متاحاً.

لا يتوقع من هذا التحديث أية مزايا جديدة وإنما فقط هدفه هو إصلاح وسد الثغرات الأمنية في أجهزة الايفون والايباد والتي يُحتمل أن يتم استغلالها بواسطة المخترقون أو برامج التجسس.

تحديث مهم للغاية

هناك قائمة طويلة من الثغرات الأمنية التي أعلنت عنها ابل ويقوم تحديث iOS 15.7.1 و iPadOS 15.7.1 بإصلاحها، لذا من المهم للغاية أن يقوم المستخدمون بتحميل هذا التحديث وتثبيته في أسرع وقت ممكن.

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتحديث إلى iOS 16 فإن هذه الإصلاحات تم تنفيذها بالفعل وتم سد الثغرات مع إطلاق تحديث iOS 16.1 و iPadOS 16.1 اللذين صدرا بالفعل قبل أيام.

كان من المقرر إطلاق هذا التحديث في وقت مبكر عن ذلك لكن هناك مشاكل ظهرت في النسخة التجريبية من التحديث حالت دون ذلك أبرزها مشكلة تعطل خاصية التعرف على الوجه Face ID لدى بعض المستخدمين.

تحديث iOS 15.7.1 و iPadOS 15.7.1 حجمه صغير نسبياً، ويمكن تحميله بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون أو الايباد.

نحن هنا في “أخبار التطبيقات” ننصح جميع المستخدمين بالتحديث في أسرع وقت إلى هذا التحديث حفاظاً على أمن وسلامة البيانات المخزنة على أجهزتهم.