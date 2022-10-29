سامسونج تقدم العديد من التنازلات على هاتف جالكسي A24 القادم!

يبدو أن الشركة الكورية قررت أن تضحي بعدد كبير من الميزات على هاتف الفئة المتوسطة القادم جالكسي A24 مقارنة بالإصدار السابق جالكسي A23.

بناءً على الشائعات التي تداولتها قناة The Pixel على موقع يوتيوب فلقد تم الكشف عن جميع مواصفات الهاتف الرئيسية والتي يبدو من خلالها أن الشركة قررت التنازل عن عدد كبير من المواصفات التي كانت سبباً في تميز هاتف جالكسي A23.

في الواقع لسنا متأكدين من صحة هذه الأخبار ولدينا شكوك حولها، ولكن في حالة كانت صحيحة، فدعونا نشاركها معكم من خلال هذا التقرير.

هذه هي مواصفات هاتف سامسونج جالكسي A24 المحتملة

يُقال أن هاتف جالكسي A24 سيحتوي على معالج Exynos 7904 من شركة سامسونج، وهو معالج قديم جداً بدقة تصنيع 14 نانوميتر مقارنة بمعالج Snapdragon 680 SoC بدقة تصنيع 6 نانوميتر الذي تم تجهيز هاتف جالكسي A23 به.

هذه التضحية الهائلة قد تتسبب في إحباط عدد كبير من مستخدمي الفئة المتوسطة الذي كانوا يخططون من أجل الترقية إلى الهاتف الجديد.

بالنسبة للذاكرة العشوائية فهي بسعة 6 جيجابايت رام، في حين أن الذاكرة التخزينية بسعة 64 جيجابايت، وهذه المواصفات من السهل تقبلها.

ولكن أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة وشحن سلكي بقدرة 15 وات فقط، فهي أخبار مخيبة للآمال جزءًا وموضوعاً عندما ترى هاتف العام السابق يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 25 وات.

ولكن للأسف الشديد هذا ليس كل شيء. وفقاً للتقرير المُسرب، يُقال أن سامسونج سوف تكتفي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من كاميرا 50 ميجابكسل الموجودة بداخل هاتف جالكسي A23.

لحسن الحظ أن كاميرا هاتف جالكسي A24 قد تكون مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS وفي صحبتها عدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وعدسة أخرى لاستشعار العُمق بدقة 5 ميجابكسل أو بدلاً منها كاميرا ماكرو.

على الرغم من أن هاتف جالكسي A23 يحتوي على أربع كاميرات خلفية، ولكن هناك العديد من التقارير التي أفادت بأن سامسونج تخطط للاكتفاء بثلاث كاميرات فقط على جميع هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة جالكسي A العام القادم.