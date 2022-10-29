سامسونج تطرح الإصدار النهائي من أندرويد 13 لهواتف جالكسي S22!

بعد عدة إصدارات تجريبية مختلفة بدأت الشركة الكورية أخيراً في طرح الإصدار النهائي والمستقر من أندرويد 13 لهواتف سلسلة جالكسي S22.

في الوقت الحالي، في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يحصل مستخدمي جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا على واجهة One UI 5.0 المُخصصة من شركة سامسونج والمستندة على نظام أندرويد الجديد.

من المتوقع أن تحصل بقية المناطق الأخرى على التحديث النهائي لاحقاً. في الواقع، نعتقد أن التحديث بدأ يطرق بالفعل أبواب بعض الدول الأوروبية. من الطبيعي أن يتم طرح التحديث على هيئة دفعات متتالية، ويمكنك دائماً التأكد من وجود أي تحديثات جديدة يدوياً من خلال إعدادات الهاتف.

يحمل تحديث أندرويد 13 لهواتف جالكسي S22 رقم إصدار S90 * BXXU2BVJA. بالنسبة للمستخدمين المشتركين في برنامج الإصدار التجريبي، فسيكون التحديث الجديد مجرد إضافة بسيطة قد لا يتجاوز حجمها 1 جيجابايت.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين لا يزالون على نظام أندرويد 12 فسوف يحصلون على تحديث أندرويد 13 النهائي بمساحة ضخمة جداً عبر خوادم OTA. من الممكن أن يتخطى حجم التحديث 3 جيجابايت، وربما أكثر من ذلك.

حتى وقت كتابتي لهذه السطور، فلقد أطلقت سامسونج الإصدارات التجريبية من واجهة One UI 5.0 لمستخدمي هواتف جالكسي S22 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والصين وبولندا والهند.

بغض النظر عن المنطقة التي تعيش بها، فدائماً يمكنك التأكد من وجود أي تحديثات قيد الانتظار من خلال تطبيق الإعدادات. انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم حول الهاتف ثم التحديثات ثم التحقق من التحديثات وإذا وجدت تحديث قيد الانتظار فقم بتنزيله وتثبيته على الفور.

إذا لم يظهر أمامك أي تحديثات، فلا يوجد خيار أمامك سوى الانتظار عدة أيام إضافية قبل أن يصل إليك. من المتوقع أن يكون أندرويد 13 متاح لجميع مستخدمي جالكسي S22 على مستوى العالم خلال الأسبوع الجاري.

أيضاً تأكد من توصيل الهاتف دائماً بشبكة الواي فاي إذا كنت على باقة بيانات محدودة لأنه كما ذكرنا سلفاً سيكون التحديث عبر الهواء ضخم.

يجلب التحديث عدد كبير من الميزات الجديدة التي شاركناها معكم من خلال التقارير السابقة. ستحصل على تغييرات مختلفة في واجهة المستخدم ورسوم متحركة أكثر سلاسة لتحسين تجربة الاستخدام.

بعد سلسلة جالكسي S22 من المتوقع أن تبدأ سامسونج في طرح تحديث أندرويد 13 النهائي لكل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 وسلسلة جالكسي S21.