الايباد الجيل العاشر iPad 10 – هل يستحق الشراء؟

مؤخراً قامت ابل بالإعلان عن الجيل العاشر من الايباد iPad 10 وهو الجيل الأساسي من الايباد الذي اعتدنا أن يكون الأرخص ثمناً، الكثير من المستخدمين كانوا ينتظرون هذا الإصدار الجديد الذي بدأ إطلاقه في الأسواق، فهل يستحق هذا الايباد الشراء؟ وما أهم مزاياه وعيوبه؟ وما الأسعار المتوفر بها؟ هذا ما نعرفه في هذا المقال.

أهم مزايا الايباد الجيل العاشر 2022

يتمتع جهاز iPad 10 2022 الجديد بعدد من المزايا المهمة ونذكر منها ما يلي:

التصميم الجديد المميز : حيث أزالت ابل زر Home وأضافت مستشعر البصمات في زر خاص بالأعلى.

: حيث أزالت ابل زر Home وأضافت مستشعر البصمات في زر خاص بالأعلى. ألوان مميزة يتوفر بها الجهاز وهي الفضي والأصفر والوردي والأزرق.

يتوفر بها الجهاز وهي الفضي والأصفر والوردي والأزرق. منفذ USB C بات الآن متاحاً في الجهاز بدلاً من منفذ Lightning.

بات الآن متاحاً في الجهاز بدلاً من منفذ Lightning. تحديث المواصفات: أصبح الجهاز يعمل بمعالج A14 وكاميرا أمامية محسنة بدقة 12 ميجابكسل.

أصبح الجهاز يعمل بمعالج A14 وكاميرا أمامية محسنة بدقة 12 ميجابكسل. دعم ملحقات مهمة مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio والجيل الأول من قلم ابل.

مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio والجيل الأول من قلم ابل. دعم الاتصالات السريعة مثل وايفاي 6 وبلوتوث 5.2 بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس في النسخة ذات شريحة الاتصال.

أبرز عيوب الايباد العاشر iPad 10

السعر لم يعد رخيصاً كما كان الحال سابقاً، إذ يبدأ سعر الجهاز من 450 دولار أمريكي ﻷقل نسخة ويزيد ليصل إلى 750 دولار أمريكي ﻷعلى نسخة.

كما كان الحال سابقاً، إذ يبدأ سعر الجهاز من 450 دولار أمريكي ﻷقل نسخة ويزيد ليصل إلى 750 دولار أمريكي ﻷعلى نسخة. منفذ USB C موجود لكن سرعة نقل البيانات والشحن ليست أفضل كثيراً مقارنة بمنفذ Lightning.

موجود لكن سرعة نقل البيانات والشحن ليست أفضل كثيراً مقارنة بمنفذ Lightning. دعم الجيل الأول من قلم ابل Apple Pencil وليس الجيل الثاني. الجيل الأول من قلم ابل يتم شحنه من خلال منفذ Lightning الغير موجود أصلاً في الجهاز.

وليس الجيل الثاني. الجيل الأول من قلم ابل يتم شحنه من خلال منفذ Lightning الغير موجود أصلاً في الجهاز. سعة 64 جيجابايت الأساسية تبدو مساحة محدودة بالنسبة لجهاز لوحي.

تبدو مساحة محدودة بالنسبة لجهاز لوحي. ملحقات iPad 10 التي تقدمها ابل مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio بسعر 250 دولار أمريكي والقلم بسعر 99 دولار أمريكي وهي تُباع منفصلة وتشكل تكلفة إضافية على سعر الجهاز.

التي تقدمها ابل مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio بسعر 250 دولار أمريكي والقلم بسعر 99 دولار أمريكي وهي تُباع منفصلة وتشكل تكلفة إضافية على سعر الجهاز. عدم دعم خاصية منظم الواجهة Stage Manager لإدارة التطبيقات والتنقل بينها والموجودة في تحديث iPadOS 16 في عدد محدود من أجهزة الايباد.

سعر جهاز iPad 10

سعر iPad 10 سعة 64 جيجابايت

(نسخة الوايفاي فقط) هو 449 دولار أمريكي.

(نسخة الوايفاي + الجيل الخامس 5G) هو 599 دولار أمريكي.

سعر iPad 10 سعة 256 جيجابايت

(نسخة الوايفاي فقط) هو 599 دولار أمريكي.

(نسخة الوايفاي + الجيل الخامس 5G) هو 749 دولار أمريكي.

هل يستحق ايباد 10 الشراء؟

هذا السؤال أنت من تحدد إجابته وفقاً لاحتياجاتك بعد الإطلاع على المعطيات والمعلومات السابقة. إذا كانت ميزانيتك محدودة، يمكن أن تأخذ في اعتبارك الإصدار التاسع الأرخص ثمناً الذي لا يزال متاحاً للشراء في مقابل 330 دولار أمريكي. وهناك أيضاً أجهزة ايباد ميني وايباد اير كإصدارات أخرى بديلة من الايباد بمواصفات أعلى. على أي حال، لا يبدو جهاز ايباد 10 سيئاً بل قد يكون مناسباً لفئة معينة من المستخدمين.