تسريب المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالكسي S23!

بدأت عروض هاتف سامسونج جالكسي S23 (الإصدار الأساسي) في الظهور خلال الشهر الماضي والتي كشفت عن تصميمه الخلفي الذي يشبه تصميم هاتف جالكسي S22 ألترا، واليوم لدينا تسريب يتضمن جميع مواصفات الهاتف الرئيسية.

مصدر التسريب هو Yogesh Brar على موقع تويتر والذي ادّعى في تغريدته أن الهاتف سيحتوي على شاشة قياس 6.1 إنش وسيتم تجهيزه بواسطة معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC المتوقع الإعلان عنه خلال شهر نوفمبر.

كان هناك تلميحات بأنه من المحتمل ألا يكون هناك متغير Exynos مع سلسلة جالكسي S23 وهذه بالطبع أخبار جيدة جداً إلا إذا تمكنت سامسونج من تقليص الفجوة بينه وبين معالج كوالكم الرائد التالي، وليس فقط على صعيد مستوى الأداء وإنما أيضاً من حيث كفاءته في استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

يُقال أن هاتف سامسونج جالكسي S22 سيحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية على ظهر الهاتف ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل.

الترقية الوحيدة المثيرة للاهتمام ستكون متمثلة في سعة البطارية إذ من المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة بدلاً من 3700 مللي أمبير فقط.

ومع ذلك، يُشاع أن الهاتف لا يزال يدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات فقط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، تماماً مثل سرعة الشحن القياسية على هاتف جالكسي S22.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 المحتملة