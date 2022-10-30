تطبيقات الأسبوع للاندرويد – هذه التطبيقات الجديدة مهمة جداً لهاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Drowsy Driving Alert

هذا التطبيق مفيد بشكل لا يصدق. كل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق والنقر على الزر الأخضر وتسمح لك بمسح وجهك. فإذا اكتشف التطبيقات أن عيناك مغمضتين سيقوم التطبيق بإطلاق جرز تنبيه عالِ بصوت مرتفع لتنبيهك. يمكنك تخصيص نغمة التنبيه ومستوى الصوت بما يناسب متطلباتك.

ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن هذا التطبيق لا يعتبر حل مثالي في جميع الأحوال أو اعتباره طريقة صحيحة لمواصلة القيادة على الرغم من شعورك بالتعب. بل يجب الاعتماد على التطبيق كنوع من الإجراء الاحترازي فقط. فبمجرد الوصول إلى مرحلة يصعب عليك فيها بقاء عيناك مفتوحتين، فيجب أن تخرج فوراً من الطرق لتبديل القيادة مع شخص آخر أو أخذ قسط من الراحة قبل أن تستكمل رحلتك.

السعر : مجاني

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Substack Reader

تطبيق Substack Reader هو واحد من تطبيقات الأخبار الأكثر إثارة للاهتمام إذ يتيح لك الاشتراك في النشرات الإخبارية وقوائم الكتاب والمحررين لكي يعطيك إشعار بمجرد أن ينشروا هؤلاء الأشخاص أي تقارير إخبارية جديدة.

واجهة التطبيق بسيطة ونظيفة جداً ويمكنك التمرير خلالها بكل سهولة ويتيح لك قراءة المقالات في هدوء وسلام ولكن الجانب السلبي الوحيد هو عناصر التحكم في التطبيق ولكن ميزته الرائعة من خلال التركيز على المؤلف والمحررين هي ميزة استثنائية لم تصادفنا في أي تطبيق أندرويد من قبل.

السعر : مجاني

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Truvark

Truvark هو تطبيق أندرويد جديد لتشفير الملفات وإخفاؤها بداخل قبو آمن حتى لا يتمكن أي شخص من القدرة على الوصول إليها. يضع التطبيق تركيزه الكامل على حماية الخصوصية وأمان المستخدمين وتشفير بياناتهم السرية والحساسة ولا يتطلب اتصال فعلي بالإنترنت وهو مجاني تماماً ويمكنك استخدامه بسهولة دون الحاجة إلى استخدام المصادقة البيومترية عن طريق مسح الوجه ولا يشغل أي مساحة ملحوظة من ذاكرة التخزين المؤقتة.

من خلال هذا التطبيق ستتمكن من إنشاء مجلدات وإخفاؤها بداخل مجلدات أخرى وتشفير البيانات بداخلها ويتيح لك إنشاء أي عدد من المجلدات دون حدود أو قيود. لا يزال التطبيق في مرحلة مبكرة من التطوير ومن المتوقع أن يحتوي على ميزات جديدة في المستقبل القريب مثل إمكانية نقل المجلدات واستبدال مكانها وإعادة تسمية المجلدات أو استبدال اسم الخزنة المُشفرة والعديد من تحسينات الأداء وواجهة المستخدم.

السعر : مجاني

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Lvlup

Lvlup هو تطبيق مميز لإدارة عاداتك الصحية والإيجابية ومساعدتك في الوصول إلى أهدافك وتحقيقها خلال أقل فترة زمنية ممكنة. من خلاله يمكنك تقسيم عاداتك وأهدافك الكبيرة إلى مجموعة مُصغرة من الأهداف البسيطة من أجل تحقيقها خلال أقرب وقت ممكن وبهذا الشكل ستتمكن من تحقيق جميع أهدافك الأكثر أهمية على المدى الطويل من الاستخدام.

الفكرة الرئيسية من التطبيق هي مساعدتك على تغيير نمط وروتين حياتك وبناء عادات جيدة وصحية تقربك من أهدافك المهمة في حياتك. التطبيق مجاني وخالي من الإعلانات – حتى الآن – وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

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Google Home

خضع تطبيق Google Home مؤخراً لعملية إعادة تصميم كبيرة. لا تزال جميع ميزاته الأساسية هي نفسها ولكن هناك العديد من التغييرات الجديدة في واجهة المستخدم جنباً إلى جنب مع بعض الميزات الإضافية. الآن يدعم التطبيق Wear OS ويتيح لك القدرة على تنزيل تطبيقاتك على ساعتك الذكية وعملت جوجل على دمج Matter وهو المعيار الأساسي للاتصال بالمنازل الذكية.

اشتمل التطبيق على ميزات جديدة من بينها العناصر التي يُمكن تفضيلها وإصلاح إمكانية العرض لكاميرات Nest والمزيد من دعم التشغيل الآلي وأجهزة الاستشعار. على كل حال أهم ميزة جديدة في التطبيق هي دعم Wear OS.

السعر : مجاني

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GPU Info

تطبيق GPU Info هو تطبيق بسيط ومجاني سيساعدك على معرفة كافة مواصفات هاتفك أو جهازك اللوحي بالتفصيل ومراقبة حالته في الوقت الفعلي. يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم حديثة والعديد من العناصر المتقدمة التي ستجعلك تفضل استخدامها لمعرفة حالة الهاتف ومراقبته.

من خلال هذا التطبيق يمكنك معرفة نوع المعالج الرسومي المدمج بشريحة المعالجة المركزية وسعة الذاكرة العشوائية وإصدار نظام أندرويد المُثبت على الهاتف وسعة التخزين والبطارية والشبكة ودرجة حرارة الهاتف والمزيد من المعلومات الهامة التي قد تحتاج لمعرفتها عن جهازك.

السعر : مجاني

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Treen

الفكرة من تطبيق Treen هي مساعدتك في التخلص من إدمان الهاتف ومنعك من استخدامه في أوقات زمنية محددة من أجل مساعدتك على التركيز على أعمالك المهنية أو الدراسية وتحسين قدراتك الإنتاجية. تطبيق رائع إذا كنت من أولئك المستخدمين المدمين على الهاتف والذين لا يتوقفون عن التمرير العشوائي على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

كل ما ستحتاج لفعله هو ضبط مؤقت زمني من خلال التطبيق وعدم استخدام الهاتف خلال هذه الفترة وبمجرد استكمال المؤقت الزمني سيتم زرع شجرة في التطبيق على شاشتك وكلما تمكنت من الابتعاد عن الهاتف فترات زمنية أطول كلما تمكنت من زرع العديد من الأشجار.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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All Video Downloader

تماماً كما يظهر من اسمه فهو تطبيق مفيد لتنزيل جميع مقاطع الفيديو والموسيقى عبر الإنترنت كي تتمكن من مشاهدتها والاستماع عليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. يدعم التطبيق جميع تنسيقات الفيديو والمقاطع الصوتية دون أي استثناءات وعندما تتواجد بداخل أي موقع يحتوي على مقاطع فيديو أو صوت سيكتشفها التطبيق بشكل تلقائي وسيتيح لك القدرة على تنزيلها بنقرة زر واحدة.

من ميزات التطبيق الاحترافية أنه يدعم خاصية الإيقاف المؤقت للتنزيلات والقدرة على استئنافها في أي وقت لاحق ويدعم العديد من تنسيقات الفيديو بما في ذلك التنسيقات عالية الجودة.

السعر : مجاني

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To-Do Blocks

تطبيق To-Do Blocks هو تطبيق جديد لإدارة المهام سيمنحك القدرة على تنظيم حياتك وإدارة مهامك على هيئة كتل من خلال تحديد المهام واختيار جدول زمني محدد لها والتركيز على إنجاز مهامك شيئاً فشيئاً. بمجرد الانتهاء من الكتلة “المهمة الأولى” سيتم ترحيلها إلى أسفل قائمة المهام من أجل مساعدتك على التركيز على المهام التالية.

لا يوجد مؤقت زمني محدد للمهام حيث يسمح لك بأخذ كل الوقت التي تحتاجه من أجل العمل على المهام. ومع ذلك إذا لاحظت أن بعض المهام تتطلب المزيد من الوقت والجهد فيمكنك تأجيلها لوقت لاحق. تطبيق رائع وبسيط وبديهي جداً سيساعدك على إدارة مهامك بشكل مناسب دون أي تعقيدات.

السعر : مجاني

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MARVEL Snap

هذه هي لعبة مبارزة بالبطاقات تمتاز بجميع الصفات التي رأيناها على ألعاب مبارزة البطاقات الأخرى حيث يلعب اللاعبون اللعبة من خلال سحب البطاقات ويخلقون المزيد من الطوابق ويتنافسون مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت.

تستغرق مدة اللعبة الواحدة حوالي ثلاث دقائق على أقصى تقدير وهي لا تحتوي على رسوم جرافيكية معقدة أو ثقيلة مما يعني أنه من السهل تشغيلها على أي هاتف أندرويد. تضم اللعبة 50 ساحة مختلفة ومئات الأبطال والأشرار وحسب المطور فمن المتوقع وصول المزيد من التحديثات للعبة خلال المرحلة القادمة.

السعر : مجاني