تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – مجموعة تطبيقات لا غني عنها وعروض مجانية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق آيات للسائلين – تدبر سورة يوسف

سورة يوسف قد يكون لها مكانة خاصة في قلوب الكثير من المسلمين فهي تروي قصة نبي من أنبياء الله “يوسف” وأبيه “يعقوب” مع الكثير من المعاني والعبر. هذا التطبيق يتيح قراءة سورة يوسف أو الاستماع إليها بصوت الشيخ محمد أيوب مع تفسير للآيات وخيارات كثيرة.



السعر : مجاني

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تطبيق Duolingo Math لتعلم الرياضيات

هو تطبيق يساعدك الأطفال على تعلم الرياضيات بطريقة سهلة ومرحة، كما يساعد الكبار على التغلب على القلق من خلال تمارين الرياضيات.

السعر : مجاني

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تطبيق صانع الملصقات على الايفون والايباد

هو تطبيق يساعدك على إنشاء وصناعة الملصقات والتعديل عليها والكتابة عليها ومشاركتها على تطبيقات المراسلة المختلفة مثل تيليجرام و واتس اب. مع هذا التطبيق يمكن تحويل أي صورة إلى ملصق.



السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجانا

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ويدجت Remember للايفون والايباد

هو عبارة عن ويدجت يمكن إضافة ما تشاء من ملحوظات خلاله وتثبيتها على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية على الايفون والايباد مع خيارات مختلفة للتحكم بالنص ودعم ساعة ابل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Offline لإدارة الملفات

هو تطبيق يساعدك على إدارة الملفات المخزنة على الايفون والايباد وتشغيل ملفات الفيديو والصوت وتصفح الإنترنت وتنزيل الملفات من خلاله وحماية الملفات بكلمة مرور وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة