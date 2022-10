ما خطورة مواد غذائية تعتبر مفيدة للجسم؟

روسيا – كشفت خبيرة التغذية الروسية إلفينا بيناتوفا، خطورة بعض المواد الغذائية التي تعتبر مفيدة للصحة.

وتشير الخبيرة، إلى أن هذه المواد التي تعتبر مفيدة للصحة، يمكن أن تؤثر في الواقع سلبا في صحة الجسم.

ووفقا لها، يجب قبل كل شيء الانتباه إلى المنتجات قليلة الدسم، حيث غالبا ما يضيف المصنعون إليها كميات كبيرة من السكر وإضافات ضارة لتحسين المذاق.

وتقول: “عند شراء منتجات قلية الدسم أو الخالية من الدهون، يجب الانتباه إلى مكوناتها”.

وتشير الخبيرة، إلى أن عصير الفواكه الذي يحضر في المنزل أو يشترى من المتاجر، يحتوي على نسبة عالية من السكر. وهذا ينطبق أيضا على المياه الغازية تماما.

وتقول: “تؤدي عملية تحضير العصير، إلى تدمير جميع الألياف الغذائية وتتأكسد الفيتامينات بسرعة عند تعرضها للأكسجين، وبالتالي عمليا لا يبقى فيه سوى السكر”.

وتضيف، ومن المواد الضارة الأخرى التي تعتبر مفيدة، خبز الحبوب الكاملة. لأنه في الواقع عند تناول هذا الخبز باستمرار يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتقول: “لأن الحبوب تطحن وتتحول إل دقيق لا يحتوي على العناصر المغذية اللازمة، ويتحول في الجسم إلى الغلوكوز”.

وتشير الخبيرة، إلى ضرر المنتجات الخالية من الغلوتين.

وتقول: “تصنع هذه المواد من النشا المكرر، ولا تحتوي على أي مادة مغذية. لذلك قبل استخدامها يجب استشارة الطبيب بشأنها، لأنه بعكس ذلك قد تلحق الضرر بالصحة”.

وتشير إلى الحليب النباتي، الذي انتشر استخدامه على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، حيث وفقا لها، هو مشابه للحليب الحيواني “يسبب ردود فعل مناعية شاذة، ويحتوي في تركيبه على مواد محلية وأحماض دهنية، تحفز زيادة الوزن”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

