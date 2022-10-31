هاتف جوجل القابل للطي سيحتوي على مستشعر جانبي لبصمات الأصابع!

سيحتوي هاتف جوجل القابل للطي Google Pixel Fold وأول حاسوب لوحي للشركة Pixel Tablet على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع حيث تم الكشف عن هذه المعلومات من خلال سطور التعليمات البرمجية بنظام أندرويد 13 التي تم رصدها بواسطة بعض الأشخاص في موقع 9To5Google.

هاتف جوجل القابل للطي يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب

تفيد سطور التعليمات البرمجية أن جوجل بدأت في اختبار واجهة المستخدم المزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. ولكن يبدو أن الشركة تختبر جهازين مختلفين بهذا النوع من المستشعر.

النوع الأول من المستشعر يتم محاذاته على شكل Y مما يعني أنه قد يكون مثبت على الجانب الأيمن أو الأيسر، وله وضعين مختلفين. الوضع الأول عندما يكون الجهاز “مطوياً” والوضع الآخر عندما يكون الجهاز “غير مطوي” هذه العلامات تشير بالتأكيد إلى هاتف جوجل القابل للطي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسريب مواصفات الشاشة. ستمتاز الشاشة بدقة عرض 2208×1840 بكسل وهو ما يثبت صحة نفس المعلومات التي رصدناها مؤخراً من موقع 91Mobile. أما بالنسبة لشاشة الغطاء فستأتي بدقة 2100×1080 بكسل.

تابلت جوجل بيكسل سيحتوي على نفس ماسح بصمات الأصابع

أما بالنسبة للجهاز الآخر فهو يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع محاذى على شكر حرف X مما يعني أن هذا المستشعر سيكون بطول الحافة العلوية أو السفلية، وسيأتي الجهاز بدقة 2560×1600 بكسل.

هذا هو كل ما لدينا حتى الآن من معلومات. تنويه بسيط: نحن لسنا متأكدين من اسم هاتف جوجل القابل للطي بعد، ولكن جميع المصادر تلقبه باسم Google Pixel Fold، ومع ذلك قد تقرر جوجل استخدام اسم مختلف تماماً لجهازها.

على كل حال، بالنسبة لموعد الإطلاق، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف في شهر مارس من العام المقبل، ومع ذلك لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة.

جوجل لم تتطرق للحديث عن هذا الجهاز في أي مرة بشكل رسمي، ولقد ترددت العديد من الشائعات حوله لفترة زمنية طويلة دون أن نرى أي وجود فعلي للهاتف على أرض الواقع.

كنا نتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف العام الماضي، ولكن لم يحدث ذلك. بعد ذلك، توقعنا أن نراه خلال عام 2022، ولم يحدث هذا أيضاً. وتشير آخر التقارير أنه من المتوقع وصوله خلال الربع الأول من العام المقبل.