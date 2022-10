كشف كمية الكحول التي يمكن أن تسبب جلطة دماغية

إيرلندا – يعتقد البروفيسور مارتن أودونيل من جامعة غالواي الإيرلندية، أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية.

ووفقا للبروفيسور، الجلطة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم. وتناول الكحول يزيد كثيرا من هذا الخطر.

ويؤكدأن من يتناولون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية بنسبة 14٪ مقارنة بمن لا يتعاطونه.

و تشير مجلة Neurology إلى أن فريقا علميا برئاسة البروفيسور أدونيل أجرى دراسة، كشفت نتائجها أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم، مرة واحدة في الشهر، يزيد من خطر الإصابة باحتشاء الدماغ بنسبة 29 بالمئة وبالجلطة الدماغية النزفية بنسبة 76 بالمئة.

ويوضح الباحثون، خمس جرعات من الكحول تعادل خمسة كؤوس من مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكحول (40 بالمئة). أو 2.5 لتر من الجعة، أو نصف قنينة خمر.

ويشير الباحثون، إلى أنه في حالة التخلي عن تناول الكحول ينخفض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بشكل كبير.

